«Рисуют откровенно». Кто и как собирал подписи, чтобы попасть на выборы в петербургский парламент

Фото: предоставлено штабом Ирины Фатьяновой Поделиться Поделиться







Вечером 3 августа избирательные комиссии Петербурга закрыли двери за кандидатами, успевшими сдать подписи для дальнейшего участия в выборах в городской парламент. В ближайшие несколько дней специалисты-почерковеды должны будут проверить автографы избирателей и вынести вердикт: кого зарегистрируют, а кого — нет. Как выяснила «Фонтанка», передовиками-ударниками по сбору подписей оказались бывший депутат-единоросс и дочь спикера Законодательного собрания, а среди отстающих — независимые оппозиционные кандидаты и те, кто не смог договориться об административной поддержке.



Под дождём и под надзором полиции

Опытные участники выборов знают, что процесс сбора подписей — трудоемкая и дорогостоящая процедура. «Ресурсов уходит на это очень много, денег стоит тоже немало, а главное, что допустить ошибку или, лучше так, найти ошибку можно почти в любых подписных листах: одно неверное движение руки, отступ за клеточку — и всё, подпись забракована, и так, пока не найдут столько, что превысит допустимый уровень брака», — говорит один из политтехнологов, пожелавший остаться анонимным, работающий на выборах в Петербурге. По его мнению, сбор подписей имеет смысл тогда, когда есть договорённости, что к ошибкам придираться не будут, иначе это заведомо проигрышная лотерея.

В июне о намерении собирать подписи для участия в выборах в Законодательное собрание Петербурга заявляли минимум четверо оппозиционных активистов. Среди них — Ирина Фатьянова, которую за несколько дней до окончания сбора подписей сняли с выборов из-за причастности к экстремистской организации, которой Мосгорсуд признал структуры Алексея Навального. Фатьянова, впрочем, утверждает, что подписи собрала, однако принимать их у неё уже никто не будет — городская избирательная комиссия Петербурга сочла, что избирком Петроградского района, где собиралась баллотироваться активистка, правильно отстранил её от избирательной кампании.



Ещё один оппозиционер — Фёдор Грудин из Невского района — сам отказался продолжать кампанию. «На этой неделе мы потеряли математические шансы собрать 5 500 подписей к отчётной дате 3 августа. Продолжать дальше сбор — обманывать себя, обманывать команду и, что самое безобразное, обманывать избирателей», — написал он в соцсетях 24 июля.

К моменту часа Х успешно завершили сбор подписей сторонник националистических идей Савва Федосеев и либертарианка Марина Мацапулина. Вечером 3 августа Федосеев принёс собранные подписи в территориальную избирательную комиссию Кировского района за 20 минут до её закрытия, но охранник его не пустил внутрь. После звонков в горизбирком и разборок с чиновниками Федосееву всё же открыли турникет, но оказалось, что на часах уже больше 18, а значит, подписи у него принимать не будут. До глубокой ночи сторонники Федосеева настаивали на своём, и всё же документы у них забрали.

Менее проблемной оказалась процедура сдачи подписей у Мацапулиной. В администрацию Центрального района, где расположена территориальная избирательная комиссия №30, она принесла 4 196 автографов избирателей. В течение всего сбора подписей её сторонников не единожды забирали в полицию, а часть подписной кампании пришлась на период проливных дождей — сборщики всё это время стояли на улице. «У нас было в общей сложности 154 сборщика, наиболее активные — 80. Это очень много. Отбраковали мы всего пару сотен подписей. В основном это те, у кого прописка была не в Центральном районе. Не все так хорошо знают границы округа. Хотя были и те, кто намеренно дезинформировал сборщиков, например, глава Екатерингофского округа Олег Смакотин расписался и указал, что живёт в доме на Марата, но при проверке мы увидели, что в этом доме нет жилых квартир», — говорит начальник штаба оппозиционерки Денис Михайлов. По его словам, на подписную кампанию они потратили 1,5 млн рублей. «Мы провели хорошую кампанию, дальше будет чистая политика. Мы же знаем, что наши оппоненты, которые тоже сдали подписи, на самом деле их не собирали», — добавляет он.



Тёзки Вишневского, экс-депутат и дочь спикера Законодательного собрания

Говоря о тех, кто подписи не собирал столь же активно, как команда Мацапулиной, Михайлов имеет в виду Бориса Ивановича и Бориса Геннадьевича Вишневских, кандидатов-самовыдвиженцев, недавно сменивших имя и фамилию, чтобы стать тёзками депутата от партии «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. Подписи за их выдвижение были сданы в избирательную комиссию ещё на прошлой неделе.

Как сообщил «Фонтанке» член территориальной избирательной комиссии №30 Павел Шапчиц, при проверке подписных листов Борисов Вишневских он и его коллега по избиркому Виктория Андреева обнаружили абсолютно одинаковые подписи на десяти листах за обоих кандидатов. Среди подписавшихся они нашли полных тёзок главы детского садика и бывшей муниципальной чиновницы, а также человека, который подпись за Вишневских не ставил. Это брат знакомого Андреевой. Увидев его фамилию, она написала приятелю, и тот сообщил, что его родственник за Вишневских не подписывался, но помнит, что на улице в середине июля его уговорили поставить автограф за главу комитета по социальной политике Александра Ржаненкова (он идёт на выборы от «Единой России», подписи ему собирать не надо). Как предполагает Шапчиц, подписи за одного из Вишневских могли собираться на листах, где не была указана его фамилия: «Один из видов брака в листах — неаккуратное впечатывание сведений о кандидате в подписной лист. То есть подписной лист был сначала напечатан, а потом туда впечатывали ФИО кандидата».



Меньше внимания при проверке подписных листов оказали другому кандидату, решившему пойти на выборы по 15-му округу, расположенному в границах Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов. Экс-депутат петербургского парламента от «Единой России» Александр Салаев, прославившийся прогулами заседаний и незадекларированной недвижимостью в Испании, сдал подписи на прошлой неделе и одним из первых получил регистрацию кандидата-самовыдвиженца.

4 августа такое же решение приняли и насчёт самовыдвиженки Марины Лыбаневой, работающей заместителем главы администрации Петроградского района, дочери спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Он, кстати, на брифинге с журналистами в конце июля приводил её в пример другим кандидатам: «Не хочу скрывать, что на третьем округе собирала подписи моя дочь. Ни один человек не отказал ей в подписи. Здесь (в зале Законодательного собрания, где проходила пресс-конференция. — Прим. ред.) есть волонтеры, они подтвердят. Легче всего шло на детских площадках, мамы говорили: «Присмотрите за детьми, мы побежали за паспортом». Социальные дома, дома ветеранов, ТСЖ... с ними работали каждый день — 18 лет она пахала на этом округе».



Не без помощи

Помимо самовыдвиженцев несли в избирательные комиссии подписи и кандидаты от партий, не представленных в городском парламенте. Например, от партии «Родина», которую на днях хвалил бизнесмен Евгений Пригожин (считается, что именно он покровительствует избирательной кампании этой партии в Петербурге), подписи принесли шестеро кандидатов.

Это певица Татьяна Буланова (она идёт на выборы в 7-м округе в Калининском районе, в партии говорят, что в избиркоме у неё будто бы не хотели сразу принимать подписи), директор ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко (он баллотируется в 11-м округе в Приморском районе), композитор Андрей Иванов (он пробует свои силы в 21-м округе Московского района), глава регионального отделения Андрей Петров (он баллотируется в Калининском районе в 14-м округе), предприниматель Александр Колос (идёт в 13-м округе в Приморском районе) и политтехнолог, недавно возвращённый из плена в Ливии, Максим Шугалей (баллотируется в 5-м округе в Выборгском районе).



Последний собирал подписи, по его словам, сначала лично, но потом ему пришлось отлучиться — он вновь уехал по работе в Африку, и вместо него уже по квартирам ходили волонтёры. «Я со всеми сборщиками не знаком, сколько их было — не скажу, но много. Подписей собрали около 5,5 тысяч», — рассказал он.

Другие кандидаты от «Родины» подписи собрать не смогли.

Больше всего подписных листов в районные избиркомы сдали кандидаты от ещё одной непарламентской партии — «Новые люди». Впрочем, как и некоторые «родинцы», не все из них смогли вспомнить подробности процесса сбора.

Кандидат в депутаты по 18-му округу в Красносельском районе Павел Брагин сообщил «Фонтанке», что ярче всего ему запомнилось то, как он заверял подписные листы: «За три дня примерно 30 часов ушло на подписи листов, я приходил в 10 утра и уходил в 6 утра, отсыпался часа 4, и снова в бой». По словам кандидата, сколько точно дней ушло у сборщиков на обход избирателей, он не знает, также не помнит, сколько точно подписей собрано, но всего порядка 5 тысяч. «Было 59 сборщиков, процесс шел интересно, но планово, есть дома, где сильная поддержка меня как кандидата, отрабатывали их, потом другие. Большую часть подписей собрали в ходе поквартирного обхода».

Выяснить, как проходил процесс сбора подписей, не удалось у кандидата по соседнему 17-му округу бывшей судьи Уставного суда Ольги Герасиной. Вечером 3 августа сданные ею документы раскритиковал председатель петербургского парламента и глава петербургского отделения «Единой России» Вячеслав Макаров (в 17-м округе баллотируется его соратник — председатель комитета по законодательству Денис Четырбок).

«Вызывает громадные сомнения легитимность этих подписей. Абсолютно очевидно, что они делаются не просто с применением административного ресурса, а их откровенно «рисуют». Я уже говорил о том, что у меня есть огромный опыт сбора подписей. Для того, чтобы тебя поддержали жители, нужно долгое время «пахать» на территории. Убежден, что нельзя фальшивить и лукавить прямо на старте избирательной кампании», — говорится в заявлении Макарова, которое распространила пресс-служба «Единой России».

В беседе с «Фонтанкой» Герасина заявила, что не хочет комментировать высказывание Макарова, разве что расценивает его слова как давление на избирательную комиссию. При этом рассказать, как шёл сбор подписей, сколько человек в нём участвовало и где именно они этим занимались, она отказалась.

В применении административного ресурса ранее обвинял «Новых людей» единоросс Юрий Бочков, депутат Законодательного собрания от Пушкинского района: он утверждал, что районная администрации помогает собирать подписи кандидату от «Новых людей» в 24-м округе Дмитрию Павлову. Он жаловался в горизбирком, писал главе Центризбиркома Элле Памфиловой и даже приходил на одну из точек сбора с включенной камерой на мобильном телефоне, здороваясь со знакомыми чиновниками, которые ставили подписи за Павлова.

Впрочем, сомнения в непредвзятости избирательной системы к кандидатам от «Новых людей» возникали не только у единороссов. Баллотировавшийся в 8-м округе Красногвардейского района кандидат от «Яблока» Илья Сиялов рассказал «Фонтанке», что у территориальной избирательной комиссии №45 не возникло ни одного вопроса к сданным документам его оппонента — координатора «Деловой России» Дмитрия Панова. «На заседании даже не прозвучало, ни сколько подписей проверили, ни сколько признали недействительными. А у нас в округе никто не видел, как Панов их собирал», — отметил Сиялов, которого почти одновременно с регистрацией Панова с выборов сняли, сначала заявив, что он не сдал документы о недвижимости дочери (детей у Сиялова нет), а затем что он указал неверное число кандидатов, участвовавших в конференции по его выдвижению.

Двадцатитысячники

Выборы в Законодательное собрание Петербурга проходят по смешанному принципу: половину депутатов выбирают по партийным спискам, половину по одномандатным округам. Чтобы непарламентской партии зарегистрировать список, ей тоже нужно собрать за несколько недель подписи, только не 5 тысяч, как кандидатам в округах, а 20 тысяч — задача почти невыполнимая. Тем не менее ещё на прошлой неделе подписные листы за регистрацию списка сдала Российская партия свободы и справедливости. На выборы её ведёт бывший единоросс, поругавшийся с однопартийцами, депутат Андрей Анохин. В подлинности сданных его партией подписей усомнилась представительница «Единой России» в петербургском избиркоме Наргис Ахадова: «Они практически все, на мой взгляд, написаны одной рукой», — говорила она и просила коллег более внимательно отнестись к их проверке.

К концу дня 3 августа принесли коробки с 20 тысячами подписных листов уже упомянутые «Новые люди» и «Родина».

Собеседники «Фонтанки» в администрациях районов города считают, что среди сданных подписей как минимум одной из этих партий можно найти автографы чиновников.

И даже Путин

В эти дни в Петербурге собирали подписи не только кандидаты на выборы в Законодательное собрание города, но и те, кто хотел стать самовыдвиженцами или кандидатами от непарламентских партий на выборах в Государственную думу (последний день для сдачи этих подписей — 4 августа). В числе таких, например, оказался двоюродный племянник президента Роман Путин, который подал документы для участия в выборах по 214-му округу в Красногвардейском районе. Его представитель Максим Каменев сообщил «Фонтанке», что Путин собрал необходимые 15 тысяч подписей в свою поддержку. «Волонтёры (сколько их было, не скажу) собирали подписи на улицах, у торговых центров, в парках, на набережных. Все они делали это бесплатно, потому что разделяют идеи Романа Путина — работать и жить для людей. Люди приходили к нам в офис (адрес назвать не могу), звонили и выражали поддержку», — сообщил помощник Путина.

В 212-м округе на юге Петербурга подписи планировали собирать редактор РИА «Катюша» Андрей Цыганов и движение «Сорок сороков» в поддержку, собственно, самого Цыганова и федерального списка партии «Российский общенародный союз», с которой православные активисты объединились. Судя по анонсам в соцсетях, автографы собирали у избирателей прямо возле храмов. Впрочем, в районной избирательной комиссии «Фонтанке» рассказали, что не видели даже оплаты подписных листов Цыганова (она должна была проводиться через официальный избирательный счёт), поэтому лицезреть его в качестве кандидата не надеются, а что касается подписей в поддержку партийного списка, то с ними будут разбираться уже не в Петербурге, а в Москве — Элла Памфилова и Центризбирком.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

