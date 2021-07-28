«Матери бежали за паспортами с детских площадок». Макаров рассказал про сбор подписей за выдвижение его дочери

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров в очередной раз заметил, что против его однопартийцев, членов партии «Единой России», работает административный ресурс. Об этом он рассказал журналистам во время брифинга в Законодательном собрании 28 июля.
Отметив, что в поддержку кандидатов от непарламентских партий подписи собирают чиновники районных администраций, он привёл в пример свою дочь, которая также заявилась на выборы самовыдвиженцем.
«Не хочу скрывать, что на третьем округе собирала подписи моя дочь. Ни один человек не отказал ей в подписи. Здесь (в зале Законодательного собрания, где проходила пресс-конференция. — Прим. ред.) есть волонтеры, они подтвердят. Легче всего шло на детских площадках, мамы говорили: «Присмотрите за детьми, мы побежали за паспортом». Социальные дома, дома ветеранов, ТСЖ... с ними работали каждый день — 18 лет она пахала на этом округе», — подчеркнул Макаров.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что Марина Лыбанева, замглавы администрации Петроградского района, заявилась на выборы самовыдвиженцем по третьему округу, где ранее депутатом избирался её отец. Сама Лыбанева сообщала «Фонтанке», что собрала подписи в рекордно короткие сроки, правда, в беседе не смогла назвать все адреса, по которым проводился сбор.