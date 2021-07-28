«Матери бежали за паспортами с детских площадок». Макаров рассказал про сбор подписей за выдвижение его дочери

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров в очередной раз заметил, что против его однопартийцев, членов партии «Единой России», работает административный ресурс. Об этом он рассказал журналистам во время брифинга в Законодательном собрании 28 июля.



Отметив, что в поддержку кандидатов от непарламентских партий подписи собирают чиновники районных администраций, он привёл в пример свою дочь, которая также заявилась на выборы самовыдвиженцем.

«Не хочу скрывать, что на третьем округе собирала подписи моя дочь. Ни один человек не отказал ей в подписи. Здесь (в зале Законодательного собрания, где проходила пресс-конференция. — Прим. ред.) есть волонтеры, они подтвердят. Легче всего шло на детских площадках, мамы говорили: «Присмотрите за детьми, мы побежали за паспортом». Социальные дома, дома ветеранов, ТСЖ... с ними работали каждый день — 18 лет она пахала на этом округе», — подчеркнул Макаров.