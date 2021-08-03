Петербургский избирком отказал экс-главе штаба Навального* в жалобе на снятие с выборов

Ранее территориальная избирательная комиссия, сначала разрешив Фатьяновой открыть избирательный счёт и начать сбор подписей, решила проверить её причастность к экстремистским организациям. Согласно закону, таким людям должно быть отказано в участии в выборах. В ответ на запрос комиссии Минюст сообщил, что Фатьянова имеет ограничения и не имеет права на участие в выборах, так как являлась руководителем регионального отделения общественного объединения, причастного к экстремистской деятельности, деятельность которого решением суда запрещена. После получения ответа районный избирком снял Фатьянову с выборов, аннулировав её выдвижение.



В жалобе в городскую избирательную комиссию Фатьянова настаивала, что решение городского суда Москвы, где рассматривается дело о штабах Навального*, ещё не вступило в законную силу, более того, 4 августа состоится рассмотрение его в апелляционной инстанции, которая может скорректировать отдельные пункты решения. «Избирательная комиссия стоит на защите выборов. Этот закон и это решение не направлены на защиту выборов. А я не являюсь экстремистом», — добавила она на заседании горизбиркома 3 августа.



За восстановление Фатьяновой на выборах выступили и представители партии «Яблоко». В частности, член горизбиркома с правом совещательного голоса Виктор Воробьев заметил, что юридически «аннулировать выдвижение» нельзя, так как само действие носит уведомительный характер, также он добавил, что решение суда обращено к немедленному исполнению в другой части и она к действиям избирательной комиссии отношения не имеет.



Противоположную точку зрения высказал член горизбиркома Олег Зацепа. По его словам, факт причастности Фатьяновой к деятельности экстремистской организации установлен решением Мосгорсуда, более того, в других городах России уже принимали подобные решения о снятии с выборов кандидатов и они прошли судебную проверку. Его поддержал член горизбиркома Алексей Березин, заметив, что избирательная комиссия не может действовать вопреки закону и оценивать его, на это есть Конституционный суд.



Перед голосованием глава горизбиркома Наталья Чечина призвала коллег учитывать действующее законодательство и не подвергаться эмоциям. За отказ в удовлетворении жалобы Фатьяновой проголосовали 11 членов комиссии.

