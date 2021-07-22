«Остановитесь!» Спикер Макаров заметил админресурс у конкурентов «Единой России» на выборах

«Сейчас делаются попытки на отдельных округах, на которых депутатами являются члены партии «Единая Россия», «нарисовать» подписи избирателей для их конкурентов, — подчеркнул Макаров. — Остановитесь! Это приведет к колоссальной политической турбулентности в Санкт-Петербурге. Не должно быть этого! Если вы беретесь собирать подписи, то их надо собирать честно».
По словам депутата, для того, чтобы собрать 10–15 тысяч подписей, необходимо иметь сетку активистов и поддержку общественных организаций: «Я знаю, насколько это сложно будет для отдельных кандидатов, а для тех, которые пришли первый раз на территорию, это практически невозможно».
Кроме того, Макаров напомнил, что его однопартиец Юрий Бочков направил заявление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и прокуратуру города об использовании административного ресурса его конкурентом от партии «Новые люди».
Ранее «Фонтанка» рассказывала о конфликте Юрия Бочкова и Дмитрия Павлова в Пушкинском районе. К прокурору по этому поводу обратился также омбудсмен Александр Шишлов. Это, впрочем, не самая яркая предвыборная история в Петербурге; куда больший резонанс имело появление двух кандидатов, которые недавно сменили имена и фамилии, став почти полными тезками оппозиционного депутата Бориса Вишневского.