«Остановитесь!» Спикер Макаров заметил админресурс у конкурентов «Единой России» на выборах

«Сейчас делаются попытки на отдельных округах, на которых депутатами являются члены партии «Единая Россия», «нарисовать» подписи избирателей для их конкурентов, — подчеркнул Макаров. — Остановитесь! Это приведет к колоссальной политической турбулентности в Санкт-Петербурге. Не должно быть этого! Если вы беретесь собирать подписи, то их надо собирать честно».



По словам депутата, для того, чтобы собрать 10–15 тысяч подписей, необходимо иметь сетку активистов и поддержку общественных организаций: «Я знаю, насколько это сложно будет для отдельных кандидатов, а для тех, которые пришли первый раз на территорию, это практически невозможно».

