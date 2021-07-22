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«Остановитесь!» Спикер Макаров заметил админресурс у конкурентов «Единой России» на выборах

Спикер петербургского ЗакСа Макаров заявил о нечестной игре против кандидатов от «Единой России» на выборах

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров считает, что против кандидатов от «Единой России» на выборах используется административный ресурс. Заявление он сделал 22 июля при подаче документов от партии о выдвижении кандидатов по единому избирательному округу.

«Сейчас делаются попытки на отдельных округах, на которых депутатами являются члены партии «Единая Россия», «нарисовать» подписи избирателей для их конкурентов, — подчеркнул Макаров. — Остановитесь! Это приведет к колоссальной политической турбулентности в Санкт-Петербурге. Не должно быть этого! Если вы беретесь собирать подписи, то их надо собирать честно».

По словам депутата, для того, чтобы собрать 10–15 тысяч подписей, необходимо иметь сетку активистов и поддержку общественных организаций: «Я знаю, насколько это сложно будет для отдельных кандидатов, а для тех, которые пришли первый раз на территорию, это практически невозможно».

Кроме того, Макаров напомнил, что его однопартиец Юрий Бочков направил заявление в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и прокуратуру города об использовании административного ресурса его конкурентом от партии «Новые люди».

Ранее «Фонтанка» рассказывала о конфликте Юрия Бочкова и Дмитрия Павлова в Пушкинском районе. К прокурору по этому поводу обратился также омбудсмен Александр Шишлов. Это, впрочем, не самая яркая предвыборная история в Петербурге; куда больший резонанс имело появление двух кандидатов, которые недавно сменили имена и фамилии, став почти полными тезками оппозиционного депутата Бориса Вишневского.

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Комментарии (34)

266172993
Макаров уже не первый раз отвечает глупым журналистам, ЕР вперёд!
266173020
Опять эти журналистские провокации, бесят
Pupin
Чья бы корова мычала.
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