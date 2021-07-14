Омбудсмен Шишлов попросил прокурора Петербурга проверить применение админресурса при сборе подписей за кандидата

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов направил обращение прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой провести проверку информации о применении «административного ресурса» при сборе подписей за кандидата от партии «Новые люди» Дмитрия Павлова. Информация об этом опубликована 14 июля на сайте омбудсмена.



Ранее в Горизбирком поступила жалоба депутата ЗакСобрания от «Единой России» Юрия Бочкова. По его информации, должностное лицо администрации Пушкинского района использовало служебное положение для организации сбора подписей за кандидата. Чиновник обзванивал подведомственные организации и требовал направить сотрудников на подписание за выдвижение.



Автор обращения заявил, что располагает фото- и видеодоказательствами.



Омбудсмен обратил внимание надзорного ведомства, что такие мероприятия могут нарушать федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также регионального закона «О выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга». Они запрещают органам госвласти и служащим в должности руководителя содействовать выдвижению кандидатов от избирательных объединений и проводить агитацию. Кроме того, запрещено принуждение к участию в предвыборных мероприятиях.

