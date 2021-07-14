«Вы куда все разбегаетесь?» Как в Петербурге собирают подписи независимые и не очень кандидаты

автор фото Александр Сниховский/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В Петербурге стартовала подписная кампания будущих кандидатов на выборах в Законодательное собрание. Чтобы не имеющим поддержки парламентских партий получить регистрацию, нужно собрать порядка 5 тысяч подписей. Непарламентским партиям для регистрации целого списка кандидатов нужно больше — избирком должен заверить 20 тысяч автографов избирателей. Как выяснила «Фонтанка», оппозиционные активисты пока смогли набрать лишь пятую часть от необходимого количества, тогда как близкие к власти самовыдвиженцы уже недалеки от финала.



Депутат Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Юрий Бочков последние несколько дней ездит по улицам Пушкинского района и встречает там сотрудников районной администрации, подписывающихся за выдвижение Дмитрия Павлова, муниципального депутата, тоже избранного от «Единой России», но сейчас баллотирующегося в Законодательное собрание от партии «Новые люди».

«Я к вам пришёл, а вы все разбегаетесь, как пауки!» — бежит Бочков к очередной группе, столпившейся вокруг молодых людей в бирюзовых футболках. Бочков написал жалобы в петербургский избирком и главе ЦИКа Элле Памфиловой.

Его оппонент Дмитрий Павлов уверен, что действия депутата — провокация. «За 5 лет ничего в районе не сделал. Надо было думать о пользе для населения, а не жалобы из пальца высасывать. Пострадавшая «Единая Россия», кому ни скажешь — смешно», — говорит он, добавляя, что свидетелями происходящего Бочков указал своих помощников, по мнению Павлова, это свидетельствует о том, что жалоба явно субъективная и может быть даже надуманной. «Пикеты для сбора подписей мы согласовывали в администрации, из десяти мест нам согласовали всего шесть. И да, там (в администрации. — Прим. ред.) есть люди, которые мне симпатизируют. Но я ничего специально для этого не делал», — говорит Павлов. Сам он, судя по аккаунту в Instagram, на время подписной кампании уехал отдыхать в Крым. «Фонтанке» сообщил, что на сборе задействованы более 50 волонтеров, и они подписи собирают вполне успешно.



Неплохо идут дела не только у Павлова. Дочь спикера петербургского парламента, замглавы администрации Петроградского района Марина Лыбанёва, решившая стать самовыдвиженцем на выборах, рассказала «Фонтанке», что находится на финальной стадии сбора подписей. Ей нужно собрать 4 тысячи автографов избирателей, сборы она начала ещё в конце июня — за чиновницу, по её словам, подписывались жители района, знающие её на протяжении долгих лет. «Двенадцать человек без выходных собирали подписи в четырёх помещениях, одно в адвокатской палате на Красного курсанта, дом 2, точные адреса остальных не могу сказать. Я видела, что про меня пишут [о том, что муниципальные депутаты округа Петровский начали собирать подписи на заводе]. Я не разбиралась, но мне противно стало. Я никого ничего не просила».

Собирает подписи как самовыдвиженец в 16 округе на Юго-Востоке Петербурга и нынешний депутат Законодательного собрания, избранный от «Единой России», Андрей Васильев. «Идёт сложно из-за того, что требования закона жесткие, но уже около двух тысяч собрали, — поделился он с «Фонтанкой». — Я не зря в округе 10 лет работаю, у меня уже есть база контактов, люди и сами приходят, кто-то в учреждениях собирает. Денег мы не платим, когда это превращается в бизнес, то и отношение к этому такое же, что можно левой рукой рисовать».



Его коллега, подавший документы на самовыдвижение по 18-му округу, депутат Сергей Никешин, для регистрации также должен собрать автографы избирателей, однако на вопрос «Фонтанки» он лишь спросил «под чем подписи?» и добавил «без комментариев».

Более активную подписную кампанию развернули в соседнем 17-м округе активисты из штаба Саввы Федосеева, оппозиционера, позиционирующего себя как «кандидата от русских». К вечеру 14 июля они собрали почти 1,5 тысячи подписей. «Мы выставили пикеты на самых проходных точках района — специально изучали, где люди больше всего ходят. В чате у нас 150 сборщиков, ежедневно выходят на улицу по 20 человек. Платим им по 150 рублей за подпись, если приносят больше 5 за день, то даём премию», — говорит Александр Назаров, работающий начальником «поля» в штабе Федосеева. По его словам, на улицах в округе они встречали нескольких женщин в возрасте от «Новых людей», собирающих подписи за выдвижение экс-судьи Ольги Герасиной (сама она не смогла оперативно ответить «Фонтанке», как обстоят её дела со сбором подписей).



Активный сбор ведет желающий стать кандидатом в Невском районе Федор Грудин: «Вчера собрали 500-ю подпись. Стоим на улицах, ходим по квартирам, собираем их в штабе. Один раз я выходил в прямой эфир на прошлой неделе из штаба, дверь не закрыл из-за жары, так пришёл сосед и поставил прямо в прямом эфире подпись».

В Центральном районе активисты собирают подписи за выдвижение либератарианки Марины Мацапулиной. «Налаживали процесс примерно неделю, проводили семинары со сборщиками. Сначала ходили по квартирам, но так собирается мало подписей. В парадной из 20 квартир двери открывают только в четырех, в итоге оставляют подпись 1 — 2 человека. Многие уехали, кто-то не прописан. С 27 июня собрали уже почти 1 000 подписей. Хотим успеть до 31 июля, чтобы проверить их все и прошить папки с документами», — говорит Денис Михайлов, координирующий процесс сбора подписей в штабе Мацапулиной.

Самый низкий показатель по подписям пока у бывшей главы штаба Навального в Петербурге (признаны экстремистской организацией в РФ) Ирины Фатьяновой. Её собиралось выдвинуть «Яблоко», однако в самый последний момент руководство партии передумало. «Мы начали сбор 9 июля и собрали уже почти 200 подписей. Сейчас мы занимаемся обзвоном людей. На улицу вчера вышли 25 человек. У нас неплохо идёт краундфандинг. За один день, например, мы собрали 130 тысяч. Думаю, нагоним ещё».



Судя по объявлениям, опубликованным на «Авито», собирать подписи намерены ещё несколько кандидатов от партии «Новые люди». Например, зарплату 16 тысяч обещает за эту работу автор объявления, предлагающий собирать подписи за кандидата в 21-м округе (там партия выдвинула Михаила Швецова). В несколько раз больше предлагают платить за сбор в округе, где от «Новых людей» выдвигается блогер-нефролог Дарья Садовская.

В социальной сети «ВКонтакте» «Фонтанка» нашла объявление о сборе подписей за партию «Родина» в Колпино (там собирается баллотироваться спортсменка Нина Абросова), однако автор поста сообщил, что пока проект «заморожен» из-за «ковида». Постом в соцсетях отчитался о сборе подписей политтехнолог, близкий к Евгению Пригожину, Максим Шугалей— он выдвинут партией «Родина» в Выборгском районе. В партии «Фонтанке» сообщили, что стационарной точки, где можно было бы подписаться за их кандидатов, нет, но если нужно, то сборщики могут прийти лично к желающим поддержать выдвиженцев. «Сбор подписей идёт нормально, но хуже, чем хотелось бы, из-за жары, люди разъехались из города», — отметил глава регионального отделения Андрей Петров.



Планируют в ближайшее время начать сбор и в Российской партии свободы и справедливости, которую на выборы поведёт депутат Андрей Анохин — он рассказал, что намерен выставить около 30 пикетов, хотя основная работа уже проведена: база контактов политика — больше полутора десятка тысяч человек.

Сбор подписей будет проходить до начала августа. После этого окружные избирательные комиссии проверят сданные документы и примут решения, допустят или нет этих кандидатов до выборов.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

