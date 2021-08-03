На видео дипломату передают папку с документами, в которых якобы содержится информация о планах РФ в Арктике. На выходе из здания сотрудники в штатском хватают его и заковывают в наручники. Судя по видео, задержание происходило на парковке у научно-испытательной лаборатории «Политех-СКиМ-Тест».
«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер», — говорилось в сообщении Федеральной службы безопасности.
Ранее МИД России объявило сотрудника эстонской дипмиссии персоной нон грата и обязало его покинуть территорию РФ в течение недели. Та же участь выпала на долю его московского коллеги.