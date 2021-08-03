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ФСБ показало видео задержания эстонского консула в Петербурге и скрытую съемку его переговоров

Федеральная служба безопасности опубликовала 3 августа кадры задержания консула Эстонии Марта Лятте в Петербурге.

На видео дипломату передают папку с документами, в которых якобы содержится информация о планах РФ в Арктике. На выходе из здания сотрудники в штатском хватают его и заковывают в наручники. Судя по видео, задержание происходило на парковке у научно-испытательной лаборатории «Политех-СКиМ-Тест».

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер», — говорилось в сообщении Федеральной службы безопасности.

Ранее МИД России объявило сотрудника эстонской дипмиссии персоной нон грата и обязало его покинуть территорию РФ в течение недели. Та же участь выпала на долю его московского коллеги.

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Комментарии (19)

Владислав М
Цирк какой-то! "Папку не выпускаем из рук..."))), кто сценарий писал!?
dkf
"Секретные" документы, которые передавались: план мероприятий по реализации основ государственной политики РФ в Арктике, план мероприятий в связи с председательством РФ в Арктическом совете и указ президента о стратегии развития Арктической зоны. Вообще-то это все есть в интернете.
266081655
У них под эти видео, видать, премии выдают и повышения производят... Так - ничего личного.... Просто бизнес.....
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