В ФСБ рассказали, за что именно из России выслали эстонского консула

Консул генконсульства Эстонии в Петербурге Март Лятте, которого выслали из страны, якобы пытался получить через гражданина России закрытую информацию о планах РФ в Арктике. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от ЦОС ФСБ.



«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер», — говорится в сообщении Федеральной службы безопасности.