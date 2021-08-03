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В ФСБ рассказали, за что именно из России выслали эстонского консула

ФСБ: Консул Эстонии в Петербурге пытался получить секретные данные об Арктике

Консул генконсульства Эстонии в Петербурге Март Лятте, которого выслали из страны, якобы пытался получить через гражданина России закрытую информацию о планах РФ в Арктике. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от ЦОС ФСБ.

«Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер», — говорится в сообщении Федеральной службы безопасности.

Ранее МИД России объявило сотрудника эстонской дипмиссии персоной нон грата и обязало его покинуть территорию РФ в течение недели. Та же участь выпала на долю его московского коллеги.

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Комментарии (8)

265056402
да ничего не было. Фигня какая-то. Говорили бы правду матку, чего задумали. Какие-то витиеватые пути у нашего правительства. Сказать какую-то сказку, и тихонечко в это время отложить вонючую личинку, пока слушаешь.
266081655
Весь мир у нас в руках,
Мы звезды континентов,
Разбили в пух и прах
Проклятых конкурентов.

Ну-ка все вместе уши развесьте,
Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши нам!
gencon
А что еще могут предъявлять чекисты после стирки трусов? Им бы сохранить свои доли в многочисленных ООО, АО.....А эстонцу просто не понравилось предложение, от которого обычно российские консулы не отказываются
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