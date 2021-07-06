МИД Эстонии: Консула задержали после рабочей встречи на выходе из Политеха

Об этом сообщает эстонская газета Postimees со ссылкой на МИД своей страны.
«Консул, уходя со встречи, был задержан ФСБ на полтора часа», — цитирует издание пресс-секретаря МИД Эстонии Аари Леммику.
В МИД назвали случившееся «провокацией» и явным признаком того, что Кремль избрал путь конфронтации и в конструктивных отношениях с ЕС он не заинтересован.
Помимо Лятте в Генконсульстве Эстонии в Петербурге работают пять консулов.
Ранее в ФСБ сообщили, что дипломат был «задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера». Это расценили как деятельность, «не совместимую со статусом дипломатического работника» и имеющую «явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации».
Похожий случай произошёл в Петербурге в апреле: сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге Александра Сосонюка задержали на пару часов за получение «закрытой информации» и обвинили во «враждебных действиях» по отношению к России. Вскоре после этого он покинул РФ.
Дипломаты обладают неприкосновенностью. Согласно Венской конвенции, страна, где он работает, в случае подозрений может объявить его персоной нон грата и выслать из страны.