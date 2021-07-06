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МИД Эстонии: Консула задержали после рабочей встречи на выходе из Политеха

Консул Эстонии в Петербурге Март Лятте, о задержании которого сообщила 6 июля ФСБ, был на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете. На выходе его задержали.

Об этом сообщает эстонская газета Postimees со ссылкой на МИД своей страны.

«Консул, уходя со встречи, был задержан ФСБ на полтора часа», — цитирует издание пресс-секретаря МИД Эстонии Аари Леммику.

В МИД назвали случившееся «провокацией» и явным признаком того, что Кремль избрал путь конфронтации и в конструктивных отношениях с ЕС он не заинтересован.

Помимо Лятте в Генконсульстве Эстонии в Петербурге работают пять консулов.

Ранее в ФСБ сообщили, что дипломат был «задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера». Это расценили как деятельность, «не совместимую со статусом дипломатического работника» и имеющую «явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации».

Похожий случай произошёл в Петербурге в апреле: сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге Александра Сосонюка задержали на пару часов за получение «закрытой информации» и обвинили во «враждебных действиях» по отношению к России. Вскоре после этого он покинул РФ.

Дипломаты обладают неприкосновенностью. Согласно Венской конвенции, страна, где он работает, в случае подозрений может объявить его персоной нон грата и выслать из страны.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

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Комментарии (1)

GOST
Только прочитал что Эстония снимает ограничения для въезда россиян и тут как тут ФСБ РФ...
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