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Улица, ресторан, «Юнона»: видеокамеры показали, как ловили украинского консула

ФСБ показала кадры задержания консула Украины в Петербурге

ФСБ опубликовала видео задержания украинского консула Александра Сосонюка в Петербурге. Версия украинского МИДа о том, что его на улице поджидала навязчивая знакомая с тайной информацией, не сошлась с картиной. Там ресторан, красивые бокалы и продавец с рынка.

На опубликованной 17 апреля видеозаписи консул сидит с незнакомкой в белом, несмотря на двоих детей и жену, всё выглядит как романтическое свидание. Звука нет, но он появляется в момент, когда консула уверенно приобнимают со словами: «Вы задержаны! Федеральная служба безопасности!» и аккуратно забирают у него телефон.

На следующих кадрах его уже под руки ведут на Литейный, 4. Там мужчина с закрытым лицом, продавец телефона с рынка «Юнона», говорит, что задержанного встречал месяц назад — в середине марта. Он интересовался базами данных по машинам, квартирам, базой ФСБ и массивом уголовных дел.

После этого Сосонюку говорят, что его действия называются шпионажем и задержан он с поличным. А потом на видео появляется человек, похожий на и. о. консула Украины Виктора Лавриненко, которого предупреждают, что об инциденте сообщат в МИД России для принятия необходимых мер.

Меры уже известны — дипломату дали 72 часа на сборы начиная с 19 апреля.

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Комментарии (9)

Trurl
"Где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с пути и с панталыку нероссийский человек" (С)
АСмуров
>Он интересовался базами данных по машинам, квартирам, базой ФСБ и массивом уголовных дел.
После этого Сосонюку говорят, что его действия называются шпионажем

Читаем для ФСБ Малый академический словарь русского языка -
"ШПИОНАЖ - Преступная деятельность, состоящая в секретном собирании сведений или похищении материалов, составляющих государственную тайну, с целью передачи их другому государству."

Статья 5. Перечень сведений, составляющих государственную тайну
...
Шилишпер
дада, без сомнений, все так и было, консул лично приехал на юнону, чтобы у барыг купить совершенно секретную информацию, где спрятаны ядреные бомбы...
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