На опубликованной 17 апреля видеозаписи консул сидит с незнакомкой в белом, несмотря на двоих детей и жену, всё выглядит как романтическое свидание. Звука нет, но он появляется в момент, когда консула уверенно приобнимают со словами: «Вы задержаны! Федеральная служба безопасности!» и аккуратно забирают у него телефон.

На следующих кадрах его уже под руки ведут на Литейный, 4. Там мужчина с закрытым лицом, продавец телефона с рынка «Юнона», говорит, что задержанного встречал месяц назад — в середине марта. Он интересовался базами данных по машинам, квартирам, базой ФСБ и массивом уголовных дел.

После этого Сосонюку говорят, что его действия называются шпионажем и задержан он с поличным. А потом на видео появляется человек, похожий на и. о. консула Украины Виктора Лавриненко, которого предупреждают, что об инциденте сообщат в МИД России для принятия необходимых мер.



Меры уже известны — дипломату дали 72 часа на сборы начиная с 19 апреля.