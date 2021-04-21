Задержанный в Петербурге украинский консул Сосонюк покинул Россию

Напомним, что генерального консула Украины Александра Сосонюка задержали в Петербурге 16 апреля. Его взяли при «получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России» и рекомендовали покинуть страну за 72 часа. Позднее стало известно, что в деле оказалась замешана женщина .

Украинский консул Александр Сосонюк, которого задерживали в минувшие выходные в Петербурге, покинул территорию Россию. Об этом 21 апреля сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

В ответ на задержание и высылку Сосонюка МИД Украины заявил, что в течение 72 часов территорию этой страны должен покинуть старший дипломат посольства России в Киеве.



В МИД РФ, в свою очередь, подчеркнули, что высылка российского дипломата с Украины не может рассматриваться в качестве симметричной меры в ответ на высылку Сосонюка.

