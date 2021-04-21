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Задержанный в Петербурге украинский консул Сосонюк покинул Россию

Консул Украины покинул территорию РФ после задержания в Петербурге

Украинский консул Александр Сосонюк, которого задерживали в минувшие выходные в Петербурге, покинул территорию Россию. Об этом 21 апреля сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Наш консул сегодня покинул территорию РФ», — цитирует заявление Николенко 21 апреля агентство «Укринформ».

Напомним, что генерального консула Украины Александра Сосонюка задержали в Петербурге 16 апреля. Его взяли при «получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России» и рекомендовали покинуть страну за 72 часа. Позднее стало известно, что в деле оказалась замешана женщина.

В ответ на задержание и высылку Сосонюка МИД Украины заявил, что в течение 72 часов территорию этой страны должен покинуть старший дипломат посольства России в Киеве.

В МИД РФ, в свою очередь, подчеркнули, что высылка российского дипломата с Украины не может рассматриваться в качестве симметричной меры в ответ на высылку Сосонюка.

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Комментарии (2)

AndreyJA
хоть сосонюкнул на дорожку-то? или так отправили?
RemyMartin
Срочно разогревайте сфинктер г-на бэддансера, такая новость не должна остаться без лобкового юмора.
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