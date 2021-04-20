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Сосонюк — это другое. МИД выступил с протестом по поводу высылки российского дипломата с Украины

В МИД заявили, что высылка российского дипломата с Украины не может рассматриваться в качестве симметричной меры в ответ на высылку Александра Сосонюка.

МИД РФ выступил с официальным заявлением, выразив «решительный протест» в связи с объявлением персоной нон грата и высылкой с Украины советника российского посольства, назвав это «очередным недружественным шагом» украинской стороны. Данное решение со стороны Киева было вызвано, в свою очередь, задержанием в Петербурге и высылкой из РФ генерального консула Украины Александра Сосонюка.

«Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном 20 апреля.

«Обратили внимание на то, что Киев попытался представить письменную ноту об объявлении persona non grata советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», — отмечается в заявлении. По мнению МИД РФ, подобный подход «абсолютно неприемлем», поскольку украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию после того, как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий, пытаясь приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах.

«Принимая во внимание все обстоятельства дела, МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата с Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве», — резюмируется в заявлении.

Напомним, что генерального консула Украины Александра Сосонюка задержали в Петербурге 16 апреля. Его взяли при «получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России» и рекомендовали покинуть страну за 72 часа. Позднее стало известно, что в деле оказалась замешана женщина.

В ответ на задержание и высылку Сосонюка МИД Украины заявил, что в течение 72 часов территорию этой страны должен покинуть старший дипломат посольства России в Киеве.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Обновиться дипломатический корпус МИД РФ за границей... в целом не так уж и плохо, хоть и не приятно)
rastaman
Ага, придумали дело, шитое белыми нитками, а теперь жалуются на ответки.
Вообще, мид путинской эпохи войдет в историю как образец бездарности - ухитрились рассориться со всем миром.
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