В деле украинского консула оказалась замешана женщина из Петербурга

«Это чистой воды провокация. Наш сотрудник вышел на улицу, встретился с одной из своих знакомых, она создала провокационную ситуацию. Он только успел сказать: «Прекратите это!» После этого появились представители правоохранительных органов РФ. Она пыталась передать какую-то информацию, за которой он никогда не обращался. Сразу же после этого сотрудники ФСБ набросились на него, грубо нарушив при этом Венскую конвенцию», — рассказал Енин 17 апреля в эфире телеканала «Наш».



О задержании украинского дипломата в Петербурге ФСБ сообщила утром 17 апреля. Его взяли при «получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России».