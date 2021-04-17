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В деле украинского консула оказалась замешана женщина из Петербурга

Украинского консула искушала тайной информацией знакомая

Задержание украинского консула в Петербурге — это очевидная провокация, которую пытались устроить с помощью женщины, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Это чистой воды провокация. Наш сотрудник вышел на улицу, встретился с одной из своих знакомых, она создала провокационную ситуацию. Он только успел сказать: «Прекратите это!» После этого появились представители правоохранительных органов РФ. Она пыталась передать какую-то информацию, за которой он никогда не обращался. Сразу же после этого сотрудники ФСБ набросились на него, грубо нарушив при этом Венскую конвенцию», — рассказал Енин 17 апреля в эфире телеканала «Наш».

О задержании украинского дипломата в Петербурге ФСБ сообщила утром 17 апреля. Его взяли при «получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России».

Позднее представитель МИД Украины сказал, что Сосонюка отпустили спустя несколько часов после задержания. Ему рекомендовали покинуть страну за 72 часа. Отсчёт начнётся 19 апреля.

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Комментарии (25)

chip1
Пусть спасибо скажут, что полные карманы наркоты у него не нашли, по лицу его видно. что перевозчик, и фамилия наркоманская!)
вадики
Президент Путин сказал-Украина братская страна и народ руки прочь!!И провокациям нет!!!!
OldObyvatel
Опять мужика на "сладкую ягоду" клубничку словили.
А говорят хохлы народ тертый. Нет, одинаково все думают, "спермомрази", как говорят феминистки, не к ночи будь помянуты.
Какое звание у девушки?
Думаю, не ниже майора, а сейчас, наверняка, уже полуполковника дали.
Мои поздравления.
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