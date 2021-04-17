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Дипломату из генконсульства Украины в Петербурге дали время до середины недели, чтобы уехать из России

МИД РФ: Украинскому консулу в Петербурге рекомендовано покинуть Россию к 22 апреля

Временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило 17 апреля был вызван на беседу в МИД РФ. Там ему рассказали, что думают о дипломате генконсульства в Петербурге.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве это было связано «с противоправной деятельностью консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге» Александра Сосонюка, который накануне был задержан ФСБ «при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России».

«С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля с.г.», — заявили в МИДе.

О задержании украинского дипломата в Петербурге ФСБ сообщила утром 17 апреля. Позднее представитель МИД Украины сказал, что Сосонюка отпустили спустя несколько часов после задержания.

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Комментарии (2)

Otkating
Людоеды пока сыты.
Боюсь, что пока.
bluxer
а сала-то дали в дорогу?
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