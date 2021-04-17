Дипломату из генконсульства Украины в Петербурге дали время до середины недели, чтобы уехать из России

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве это было связано «с противоправной деятельностью консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге» Александра Сосонюка, который накануне был задержан ФСБ «при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России».



«С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля с.г.», — заявили в МИДе.