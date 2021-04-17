FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +12
75.55р90.46р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
47
Печать

В Петербурге задержали украинского консула за получение закрытой информации

ФСБ задержала сотрудника генконсульства Украины в Петербурге

Федеральная служба безопасности пришла за консулом генерального консульства Украины в Петербурге Александром Сосонюком. Его задержали при получении закрытых данных от россиянина, сообщает 17 апреля центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат», — говорится в сообщении ЦОД.

Действия консула оценили как «враждебные» по отношению к России и неприемлемые для дипломата. Дальнейшая судьба Сосонюка будет определяться нормами международного права, добавили в ФСБ.

Дипломаты обладают неприкосновенностью. Согласно Венской конвенции, страна пребывания дипломатического работника может уведомить аккредитующее государство об объявлении его персоной нон грата в случае его враждебных действий или нарушения закона.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (47)

AlBerkut
Шотуд, скакуаса салом уронили?
Бывает😉
rastaman
Веры чекистам ноль.
Очередное дутое дело.
Karl_Ivanovich
Давно пора выслать их всех, а не только их консула! Да ещё и бюстик их поэта-недоучки Шевченко (с одноимённой площади) завернуть багажом.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний