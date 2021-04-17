В Петербурге задержали украинского консула за получение закрытой информации

«Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат», — говорится в сообщении ЦОД.



Действия консула оценили как «враждебные» по отношению к России и неприемлемые для дипломата. Дальнейшая судьба Сосонюка будет определяться нормами международного права, добавили в ФСБ.

Дипломаты обладают неприкосновенностью. Согласно Венской конвенции, страна пребывания дипломатического работника может уведомить аккредитующее государство об объявлении его персоной нон грата в случае его враждебных действий или нарушения закона.