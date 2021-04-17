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МИД Украины в ответ на обвинения своего дипломата в шпионаже высылает сотрудника посольства РФ

Зеркальный ответ: Киев высылает российского дипломата

Министерство иностранных дел Украины опубликовало 17 апреля заявление, связанное с задержанием в Петербурге своего консула, объявив об ответных мерах.

«Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения <...>, — заявили во внешнеполитическом ведомстве. — В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов начиная с 19 апреля».

Власти Украины также обвинили в Россию в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях и подчеркнули, что Москва своими действиями «подтверждает избранный Россией курс на дальнейшее обострение отношений с Украиной». Случившееся в Петербурге МИД называет «провокацией».

Между тем 17 апреля ФСБ опубликовала видео задержания, случившегося накануне. В нём говорится, что консул Александр Сосонюк якобы пытался купить у продавца с рынка «Юнона» закрытые базы данных российских правоохранительных органов.

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