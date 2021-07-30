Российских спортсменов травят и унижают, а они продолжают побеждать. Как закончился седьмой день на Олимпиаде в Токио

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться







Медали

Сборная России в седьмой день завоевала две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду. Уже вторую для себя олимпийскую медаль высшей пробы выиграл пловец Евгений Рылов на дистанции 200 метров на спине. Золотой дубль также оформила Виталина Бацарашкина в стрельбе из пистолета с 25 метров.

Серебро в копилку сборной принесли шпажисты Павел Сухов, Сергей Бида, Никита Глазков и Сергей Ходос в командном турнире, лучница Елена Осипова и петербурженка Анна Пракатень в академической гребле. Обладателем бронзы в пятницу стал дзюдоист Тамерлан Башаев в весовой категории свыше 100 кг.



Кибербуллинг

16-летней воспитаннице петербургской СШОР по водным видам спорта «ЭКРАН» Евгении Чикуновой на этой Олимпиаде тотально не везет. Она отобралась в финалы на дистанциях 100 и 200 метров брассом и в обоих случаях заняла обидные четвертые места. На 200-метровке до бронзы не хватило и вовсе жалкие 0,4 секунды.

«Морально очень тяжело. Хочется просто плакать. Опять четвёртая. Четыре сотых — наверное, какой-то поворот сделала чуть медленнее. Я сделала всё, что могла, правда», — говорила Чикунова после заплыва.

Как оказалось, неудачи в бассейне это еще полбеды. Позже Евгения Чикунова в интервью «Р-Спорту» пожаловалась на травлю в социальных сетях:

«Я не представляю, как Юля Ефимова выдерживала это давление, этот хейт, потому что я вчера прочитала комментарии под своими интервью. Невообразимо, что люди такое пишут. Зашла в Instagram сегодня и прочитала, что меня с грязью смешают, если не будет медали. Наверное, было не очень хорошей идеей все это читать перед заплывом. У нас люди обесценивают труд спортсмена. Не представляю, как у людей хватает мозгов такое писать. Даже попасть на Олимпиаду дорогого стоит, даже если ты не попал в полуфинал, это огромный путь. Я не понимаю людей, которые пытаются как-то задеть спортсменов. Мы тренируемся вдалеке от дома, это не описать словами, как это тяжело морально, когда тебе 16 лет. И тебя уже два года обвиняют в допинге: «Как так можно плыть в 16 лет?». Многие пишут, поддерживают, но это действительно очень большая проблема у нас. Даже за других спортсменов, более титулованных, чем я, обидно читать такую ересь».



Просто еще раз отметим, что Чикуновой всего 16 лет и это ее первые Олимпийские игры в карьере. Она уже герой наряду со всеми медалистами. Никто и ничто этого не изменит.

Обычный буллинг

Российским спортсменам на этой Олимпиаде в целом непросто. Они выступают без флага и гимна за грехи предыдущего поколения и чиновников, их проверяют на допинг чаще остальных, но провокации продолжаются.

На днях теннисисту Даниилу Медведеву пришлось отбиваться от чилийского журналиста, который спросил про «клеймо мошенников» на российских атлетах. Не отстают от журналистов и иностранные спортсмены.

Так, например, бронзовый призер Лондона-2012 в академической гребле Меган Калмо резко высказалась о серебряной медали россиянок Василисы Степановой и Елене Орябинской на Олимпиаде в Токио.

«Видеть команду, которая здесь быть не должна, но уходит с серебром — противное чувство. Я действительно разочарована и сочувствую остальным участникам финала», — написала американка в Twitter.

Американский пловец Райан Мерфи и представитель Великобритании Люк Гринбанк, проигравшие Евгению Рылову на дистанции 200 м на спине, тоже не стали игнорировать вопрос американской журналистки о допинговой системе в России.



«Осознаю, что, возможно, соревнуюсь в заплыве, который не чистый. Решение о допуске (россиян. — Прим. ред.) меня разочаровывает», — заявил Мерфи.

«Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается», — добавил Гринбанк.

Правда, позже Рылов через Instagram уточнил у Мерфи, что тот хотел сказать. Американец ответил, что не имел в виду россиянина и даже попросил прощения за то, что его неправильно поняли. Но осадок остался.

Русский финал в теннисе

Соревнования по теннису на Олимпиаде подходят к своему концу, и там у России все очень хорошо. В мужском финале встретятся Карен Хачанов и Михаил Зверев, который тоже почти наш, хоть и выступает за Германию. И совсем красиво в миксте: золото тут разыграют дуэты Андрей Рублев/Анастасия Павлюченкова и Аслан Карацев/Елена Веснина. Для Весниной это будет возможность первой из российских теннисистов стать двукратной олимпийской чемпионкой: золото она взяла в Рио-2016 в паре с Екатериной Макаровой.



Теннисные соревнования на Олимпиаде всегда особенные. Здесь даже самые топовые спортсмены не стесняются выступать в паре или миксте. Например, для выхода в финал Весниной с Карацевым пришлось обыграть Новака Джоковича и Нину Стоянович — 7:6, 7:5. Для Джоковича это был последний шанс выиграть золото Токио-2020: днем ранее в полуфинале одиночных соревнований его выбил Зверев.

Таким образом, на Олимпиаде-2020 мы увидим второй в истории российский теннисный финал. В 2008-м в Пекине Елена Дементьева и Динара Сафина разыграли золото в одиночке.

Верблюды

Тренеру сборной Германии по велоспорту Патрику Мостеру пришлось раньше времени собрать чемоданы, чтобы покинуть Олимпиаду. Как сообщает ESPN 30 июля, причиной стали расистские высказывания во время олимпийской велошоссейной гонки.

Мостер подгонял немецких спортсменов на трассе и выкрикнул фразу: Get the camel drivers! («Обгоняйте этих погонщиков верблюдов!») Таким образом он обозначил велогонщиков из Алжира и Эритреи. Слова попали в трансляцию.



Позже Мостеру пришлось извиниться. Он заявил, что его охватили «бурные эмоции». Тем не менее федерация велосипедного спорта Германии приняла решение отстранить его от Олимпиады.

«Руководство команды на Олимпийских играх в Токио решило, что Патрик Мостер не может продолжать свою работу во главе национальной команды по велоспорту и вернётся в Германию», — заявили в немецкой федерации.

Медальный зачет

1. Китай — 19 золотых — 10 серебряных — 11 бронзовых (всего 40)

2. Япония — 17–4–7 (28)

3. США — 14–16–11 (41)

4. Россия — 10–14–10 (34)

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

