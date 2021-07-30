Француз Тедди Ринер приехал в Токио за третьим золотом Олимпиады. И мало кто сомневался, что он его получит 🤷‍♂️



Но на пути суперзвезды встал наш Башаев 👊



Вот так эффектно Тамерлан отправил легенду домой. После такой победы мы рассчитываем на медаль 😉 pic.twitter.com/1uOiyOcFJb