Бой за третье место в соревнованиях по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг с участием россиянина Тамерлана Башаева завершился на Олимпиаде в Токио 30 июля. Отечественный дзюдоист победил украинца Якова Хаммо и стал бронзовым призером.
В финале сразятся Гурам Тушишвили (Грузия) и Лукаш Крпалек (Чехия).
Добавим, что на стадии четвертьфинала Башаев выбил из борьбы двукратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера из Франции.
Француз Тедди Ринер приехал в Токио за третьим золотом Олимпиады. И мало кто сомневался, что он его получит 🤷♂️— Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021
Но на пути суперзвезды встал наш Башаев 👊
Вот так эффектно Тамерлан отправил легенду домой. После такой победы мы рассчитываем на медаль 😉 pic.twitter.com/1uOiyOcFJb
Для России медаль Башаева стала 33-й на Олимпиаде в Токио. Из них 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых. Отечественная команда продолжает удерживать четвертое место в медальном зачете сборных. На третьей строчке идет США (14 — 16 — 11), на второй — Япония (16 — 4 — 7), на первой — Китай (18 — 9 — 11).
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.