Личный турнир по стрельбе из лука завершился на Олимпиаде в Токио 30 июля. В финале российская спортсменка Елена Осипова уступила Ан Сане из Южной Кореи со счетом 5:6. Бронзу взяла Лючилла Боари из Италии.

Ещё одна россиянка, Ксения Перова, выбыла в 1/8 финала олимпийского турнира.



Медаль Осиповой стала для сборной России 32-й на Олимпиаде в Токио. Из них 10 — золотых, 13 — серебряных, 9 — бронзовых. Лучше результат только у США (14 — 16 — 11), Японии (15 — 4 — 7) и Китая (18 — 9 — 11).



Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

