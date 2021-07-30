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Российская лучница Елена Осипова завоевала серебро на Олимпиаде в Токио

Россия выиграла 32-ю медаль на Играх-2021

Личный турнир по стрельбе из лука завершился на Олимпиаде в Токио 30 июля. В финале российская спортсменка Елена Осипова уступила Ан Сане из Южной Кореи со счетом 5:6. Бронзу взяла Лючилла Боари из Италии.

Ещё одна россиянка, Ксения Перова, выбыла в 1/8 финала олимпийского турнира.

Медаль Осиповой стала для сборной России 32-й на Олимпиаде в Токио. Из них 10 — золотых, 13 — серебряных, 9 — бронзовых. Лучше результат только у США (14 — 16 — 11), Японии (15 — 4 — 7) и Китая (18 — 9 — 11).

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии (1)

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