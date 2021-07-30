Вы всё еще можете его спасти: разбираемся, как сохранить урожай после града и ливней

Самое простое — поливать грядки, когда сухо. А вот в остальных случаях придется повозиться Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться







У природы нет плохой погоды? Расскажите это садоводам, которым то и дело приходится спасать свои посадки то от града, то от проливных дождей, а то и от засухи. С последним, кстати, не так сложно справиться — знай себе поливай грядки, да смотри не переборщи. А вот как преодолеть другие природные неприятности, и как спасти от них урожай, нам рассказали агрономы.

Как помочь растениям восстановиться после града

Всего за несколько минут шквалистого ветра, града и сильного ливня плоды вашего кропотливого труда могут быть уничтожены. Если сроки позволяют, можно, конечно, выкопать поврежденные растения и посадить новые, но иногда посевы можно сохранить, даже если град нанес им сильный урон.



— Например, можно посадить сбитые пасынки помидоров. Да, урожай будет небогатым, но, с другой стороны, вам не придется пересевать кусты рассады, — говорит агроном Елена Миронова. — Важно при этом обратить внимание на состояние корня и стебля. Если они пострадали незначительно, есть надежда, что томаты оживут. Так же можно поступить и с картофелем. Даже если на нём уцелели лишь несколько листочков, осенью вы соберете урожай. Ускорить процесс восстановления можно, если прищепить верхушку побегов и полить посевы раствором мочевины из расчета сто граммов на десять литров воды. Если под град попал виноградник, эксперт советует оставлять на кустах не больше трех кистей, чтобы растение поскорее пришло в себя. А чтобы в него не попал грибок, нужно воспользоваться «мягкими» фунгицидами, но не медным купоросом и не бордоской жидкостью, которые только навредят ослабленным растениям (например, приведут к ожогам).

Перед тем как использовать агрохимикаты и подкормку, почву нужно как следует взрыхлить, а помидоры, картофель и капусту лучше всего еще и окучить. И не стоит засыпать стебли грунтом на высоту больше пяти сантиметров — в этом случае овощные культуры бросят последние силы на рост корней, а не на восстановление побегов, а еще это может привести к более поздним срокам созревания плодов.



Спасаем урожай во время затяжных дождей

Частые осадки еще никаким посадкам добра не приносили. Картошка из-за длительных дождей вообще становится водянистой, а ее лежкость снижается в разы — клубни, которые созревают в дождливую погоду, не набирают массу, гниют и не хранятся. Частично спасти урожай помогут высокие грядки, дренажные ямы, частое рыхление и окучивание.

Из-за влаги картофель могут подстерегать пять главных заболеваний Полина Авдошина / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Грядки будет смывать дождем, но это снизит вероятность вымывания клубней из земли. Поэтому клубни высаживают на вершине предварительно сделанных гребней, а между рядами делают дренажные стоки.

Если дожди идут всё время вегетации, эксперты советуют заняться регулярным рыхлением. Благодаря этому почва будет насыщаться кислородом, а вероятность развития грибковых заболеваний снизится.

Еще один нежелательный эффект дождей — сорняки, которые начинают расти активнее. Поэтому надо постоянно пропалывать участок вручную. А когда грунт подсохнет, не забудьте проверить состояние каждого куста и окучивать их.

— Если вскоре после посадки начинаются заливные дожди, на супесчаных почвах проблем будет мало, а вот глинистые тяжелые участки могут превратиться в жижу, — говорит агроном Виталий Бубнов. — Если участок затопило, корни не получают нужного объема воздуха, клубни гниют и всходы не появляются. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется выбирать возвышенную территорию для посадки, не сажать в низинах, предпочитать освещенные места. Первоначально нарезают гребни и уже в них сажают клубни. Они защитят при необходимости посадки от излишков влаги. Если участок находится в низине, то целесообразно сделать дренажные канавы вокруг затопленного огорода. В них будет стекать вода при проливных дождях.



Если после дождей грунт больше напоминает грязь, специалисты советуют первыми делом заняться мульчированием с добавлением удобрений. Также не помешают канавы для стока лишней влаги (между рядами), а чтобы вода поскорее испарялась, следует как можно чаще рыхлить землю. Пусть не весь, но хотя бы часть урожая вы таким образом спасете.

— Если в период роста картофеля льют дожди, то это может привести к развитию многих грибковых заболеваний — фомоз, черная ножка, фитофтороз, фузариоз, ризоктониоз, — перечисляет агроном Елена Миронова. — Во время дождя не стоит предпринимать никаких действий. После того как дождь закончится, посадки обрабатывают фунгицидами. Обработки необходимо проводить при первых признаках заболеваний, так как дождливая погода сказывается не только на урожае, но и характеристиках хранения.

Чрезмерная влага вредит не только корнеплодам. В теплицах и парниках из-за высокой влажности может начать развиваться злейший враг томатов — фитофтора.

— Бороться с фитофторой нужно заранее, проводить профилактику. Если поражение небольшое, нужно немедленно приступать к обработке фунгицидами, — говорит агроном Виталий Бубнов. — Особенно важно обрабатывать нижнюю часть листа. Обязательно удаляйте пораженные листья томатов. Не допускайте загущения и правильно формируйте томатный куст. Организуйте проветривание теплицы, чтобы не скапливался конденсат. Возбудители фитофтороза развиваются в капельках воды. Поэтому не допускайте попадания влаги на листья. Конденсат можно улавливать, подвешивая под потолок спанбонд или марлю. Поливайте растения только под корень.

Пять простых способов победить фитофтору Полина Авдошина / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Еще одно грибковое заболевание, активно развивающееся при повышенной влажности, — серая гниль. Нападает она преимущественно на ягоды. Признаки болезни — серый пушистый налет, который передается с одной ягоды на другую, если они растут рядом. Часто серую гниль можно найти на клубнике.

— Посадки клубники должны быть хорошо проветриваемыми, загущение грозит болезнями всей плантации. Не забывайте удалять лишние усы и сухие листья. И самое главное — ягоды не должны лежать на земле, — говорит агроном Виталий Бубнов. — Лучше всего замульчировать грядки сухой соломой или сеном. Если болезнь проявилась, можно обработать ягоду биологическими фунгицидами на основе эффективных микроорганизмов. Серая гниль меньше развивается, если под кусты сыпать золу. Это и удобрение, и защита. Не бросайте пораженные ягоды на меже или в компостной куче. Споры гриба созревают и ветром разносятся на другие растения. Складывайте больные ягоды в отдельную емкость, а потом обязательно сожгите. Смородину и крыжовник чаще всего атакует мучнистая роса. Из-за нее снижается урожай, растение теряет свой декоративный вид, а в итоге вообще гибнет. Если вы обнаружили на листьях, ветках или стволах налет, похожий на муку, это и есть мучнистая роса.

Мучнистую росу можно победить народными средствами или готовыми биопрепаратами Полина Авдошина / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Как ухаживать за грядками в холодное лето В холодную погоду растения замедляют рост, но если соблюдать определенные правила, можно получить неплохой урожай. Хотя и позже, чем обычно.

Полив. Влага с поверхности почвы в холодную погоду испаряется медленно, поэтому поливайте растения, только если земля подсохла.

Рыхление. Рыхлите почву вокруг растений как можно чаще — это ускоряет воздушный и водный обмен, повышает способность растений впитывать питательные вещества.

Подкормка. Азотные подкормки сведите к минимуму или вовсе исключите. Вместо них по инструкции внесите комплексное минеральное удобрение с высоким содержанием фосфора.