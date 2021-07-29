Российские рапиристки выиграли золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио

Отечественные рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова выиграли золото Олимпиады в Токио в командном турнире, одолев в финале сборную Франции. Встреча, проходившая 29 июля, завершилась со счетом 45:34.

Мартьянова получила травму во время финала. После оказания медицинской помощи 22-летняя спортсменка сумела вернуться на помост и не проиграть. Заменить травмированную рапиристку, согласно регламенту турнира, было невозможно.



Это восьмое золото для России на Олимпиаде. Сейчас наша страна находится на третьем месте в общем медальном зачете, уступая США (37 медалей, 13 золотых) и Китаю (29 медалей, 14 золотых).

