«Посмотрите, что творят спортсмены и их жены»: Лукашенко объяснил, почему Белоруссия до сих пор без медалей на Олимпиаде в Токио

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», 29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко принимал кадровые решения. Затронул глава государства и тему спорта.



«Я часто говорю: знаете, почему мы порой в спорте не выигрываем, еще где-то? Не голодные», — говорит Лукашенко.



Белорусский лидер привел в пример африканские страны и Сербию, которые имеют результаты лучше, потому что их спортсмены «будут иметь все», если победят, а в случае поражения «будут где-то шататься, кусок хлеба искать».



По словам Лукашенко, у белорусских атлетов таких проблем нет, так как их поддерживает государство.

