«Посмотрите, что творят спортсмены и их жены»: Лукашенко объяснил, почему Белоруссия до сих пор без медалей на Олимпиаде в Токио

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», 29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко принимал кадровые решения. Затронул глава государства и тему спорта.
«Я часто говорю: знаете, почему мы порой в спорте не выигрываем, еще где-то? Не голодные», — говорит Лукашенко.
Белорусский лидер привел в пример африканские страны и Сербию, которые имеют результаты лучше, потому что их спортсмены «будут иметь все», если победят, а в случае поражения «будут где-то шататься, кусок хлеба искать».
По словам Лукашенко, у белорусских атлетов таких проблем нет, так как их поддерживает государство.
«Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены. В чемпионате футбола люди получают огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все — за БЧБ. От безделья», — сказал президент Белоруссии.
Глава государства добавил, что не против выплат спортсменам, если они заслуженные. «Я не против, если талантливый, привез стране славу, медали, ордена — получай все. Вот тебе земельный участок, строй дом, вот тебе за медаль большие деньги мы платим», — подчеркнул Лукашенко.
Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Белоруссии пока не смогла завоевать ни одной награды. В копилке российских спортсменов накопилось уже 26 наград: 7 золотых медалей, 11 серебряных и 8 бронзовых.