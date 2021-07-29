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«Посмотрите, что творят спортсмены и их жены»: Лукашенко объяснил, почему Белоруссия до сих пор без медалей на Олимпиаде в Токио

Отсутствие у сборной Белоруссии медалей на Олимпиаде в Токио президент страны Александр Лукашенко связывает с тем, что спортсмены слишком много получают, а их жены «сидят и тычут в айфоны».

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», 29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко принимал кадровые решения. Затронул глава государства и тему спорта.

«Я часто говорю: знаете, почему мы порой в спорте не выигрываем, еще где-то? Не голодные», — говорит Лукашенко.

Белорусский лидер привел в пример африканские страны и Сербию, которые имеют результаты лучше, потому что их спортсмены «будут иметь все», если победят, а в случае поражения «будут где-то шататься, кусок хлеба искать».

По словам Лукашенко, у белорусских атлетов таких проблем нет, так как их поддерживает государство.

«Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены. В чемпионате футбола люди получают огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все — за БЧБ. От безделья», — сказал президент Белоруссии.

Глава государства добавил, что не против выплат спортсменам, если они заслуженные. «Я не против, если талантливый, привез стране славу, медали, ордена — получай все. Вот тебе земельный участок, строй дом, вот тебе за медаль большие деньги мы платим», — подчеркнул Лукашенко.

Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Белоруссии пока не смогла завоевать ни одной награды. В копилке российских спортсменов накопилось уже 26 наград: 7 золотых медалей, 11 серебряных и 8 бронзовых.

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Комментарии (19)

Иван 2пырьев
Чык-чырык
Игорь Полетаев
Плохому танцору всё мешает.
Ведь хоккейных дворцов сколько понастроено. А в хоккей играть не умеют.
Дмитрий_1111
Сейчас главная задача этих спортсменов - сломать кровать в своем бараке! И кто быстрее, тот лучше! Нафиг нужен такой спорт и зачем нужна такая олимпиада. И правильно, что она без зрителей. Надо еще и телетрансляции запретить! Одни на кроватях соревнуются, другие из неизвестной страны приехали - без формы, флага и гимна!!! не соревнования, а клоунада с элементами Радуги!!!
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