Уроженцы Чечни и Таджикистана махали кулаками у гостиницы в Петербурге. Двое госпитализированы, около 80 иностранцев — в полиции

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июля, накануне около девяти вечера в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение о групповой драке у гостиницы на проспекте Большевиков.



По предварительной информации, конфликт на бытовой почве произошёл между примерно десятью клиентами отеля: шестью уроженцами Чечни и четырьмя уроженцами Таджикистана.



В результате был госпитализирован 24-летний чеченец. В состоянии средней степени тяжести его доставили в Мариинскую больницу. Его земляк в ходе проверки пожаловался на плохое самочувствие, поэтому его отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.



После случившегося были задержаны девять участников драки, а заодно — ещё около 70 постояльцев указанной гостиницы из Узбекистана и Таджикистана. По данным «Фонтанки», — для установления всех обстоятельств конфликта и проверки законности их пребывания на территории РФ.

