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Уроженцы Чечни и Таджикистана махали кулаками у гостиницы в Петербурге. Двое госпитализированы, около 80 иностранцев — в полиции

Бытовые разборки между клиентами отеля в Невском районе Петербурга вылились в групповую драку, которая закончилась госпитализацией и приездом сотрудников полиции. В отдел отправились не только те, кто ввязался в конфликт, но и несколько десятков других постояльцев гостиницы.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июля, накануне около девяти вечера в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение о групповой драке у гостиницы на проспекте Большевиков.

По предварительной информации, конфликт на бытовой почве произошёл между примерно десятью клиентами отеля: шестью уроженцами Чечни и четырьмя уроженцами Таджикистана.

В результате был госпитализирован 24-летний чеченец. В состоянии средней степени тяжести его доставили в Мариинскую больницу. Его земляк в ходе проверки пожаловался на плохое самочувствие, поэтому его отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

После случившегося были задержаны девять участников драки, а заодно — ещё около 70 постояльцев указанной гостиницы из Узбекистана и Таджикистана. По данным «Фонтанки», — для установления всех обстоятельств конфликта и проверки законности их пребывания на территории РФ.

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Комментарии (9)

PapaKarlo
Азиаты побеждают горцев?? Это что-то новое... Респект им
Игорь Полетаев
Разогнать по кишлакам и аулам. Город для них вреден.
AndrewBarsik
Пока у России был шанс стать доминантой на постсоветском пространстве, безвизовый режим имел смысл. Но шансы на лидерство не реализованы и ситуация упущена. Все наши "партнёры" по СНГ находятся в сфере влияния и интересов других стран. Никакого смысла в иммитации единства больше нет. Они просто "доят" Россию, эксплуатируя амбиции одного, не совсем здорового пожилого человека. человека
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