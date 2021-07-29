Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июля, накануне около девяти вечера в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение о групповой драке у гостиницы на проспекте Большевиков.
По предварительной информации, конфликт на бытовой почве произошёл между примерно десятью клиентами отеля: шестью уроженцами Чечни и четырьмя уроженцами Таджикистана.
В результате был госпитализирован 24-летний чеченец. В состоянии средней степени тяжести его доставили в Мариинскую больницу. Его земляк в ходе проверки пожаловался на плохое самочувствие, поэтому его отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
После случившегося были задержаны девять участников драки, а заодно — ещё около 70 постояльцев указанной гостиницы из Узбекистана и Таджикистана. По данным «Фонтанки», — для установления всех обстоятельств конфликта и проверки законности их пребывания на территории РФ.
Уроженцы Чечни и Таджикистана махали кулаками у гостиницы в Петербурге. Двое госпитализированы, около 80 иностранцев — в полиции
Бытовые разборки между клиентами отеля в Невском районе Петербурга вылились в групповую драку, которая закончилась госпитализацией и приездом сотрудников полиции. В отдел отправились не только те, кто ввязался в конфликт, но и несколько десятков других постояльцев гостиницы.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июля, накануне около девяти вечера в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение о групповой драке у гостиницы на проспекте Большевиков.