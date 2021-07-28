Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга», 28 июля распила ждут у дома № 114 по бульвару Новаторов. Росшее под окнами дерево не выдержало непогоды и упало на дорогу, накрыв машины — те, что были припаркованы у парадных, и те, что подальше.



Ущерб автомобилистам предстоит оценить уже после того, как машины освободят из-под веток.