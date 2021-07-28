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На юго-западе Петербурга дерево пало жертвой грозы и придавило автомобили

Вернувшийся из отпуска дождь проредил зелёные насаждения в Петербурге. В Кировском районе дерево рухнуло во дворе, отсутствие жертв можно считать счастьем.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга», 28 июля распила ждут у дома № 114 по бульвару Новаторов. Росшее под окнами дерево не выдержало непогоды и упало на дорогу, накрыв машины — те, что были припаркованы у парадных, и те, что подальше.

Ущерб автомобилистам предстоит оценить уже после того, как машины освободят из-под веток.

Грозовой фронт стремительно пронёсся над городом и оставил после себя радугу, фотографии грозового вала, лужи на железнодорожной станции «Рыбацкое», реки на улицах в Пушкине и уже традиционно — на проезжей части в районе пересечения Оптиков и Шуваловского в Приморском районе города.

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