Петербургская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 70 килограммов. В матче за третье место 22-летняя спортсменка победила Барбару Матич из Хорватии.
Для российской команды это 20-я медаль на этой Олимпиаде. В их числе 7 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых. Для Петербурга бронза Таймазовой — третья медаль Игр. Ранее ещё одну бронзу выиграл тхэквондист Михаил Артамонов (кстати, читайте его захватывающее интервью на «Фонтанке»). Золото в командном многоборье также взяла петербургская гимнастка Лилия Ахаимова.
Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.