Мне вот интересно (я не в курсе, как там устроено): а вот если тхэквондист вызовет на бой (ну или заявится на татами) дзюдоиста (или наоборот), то второй что скажет: ээ, не по правилам, ты не можешь меня победить! По-моему, должен быть один вид соревнований: драка (максимум два: плюс борьба, если бить нельзя вообще), а какой стиль - это уж сами участники выбирают.