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Петербурженка Мадина Таймазова выиграла бронзу Олимпиады в соревнованиях по дзюдо

Петербургская дзюдоистка Таймазова выиграла для России 20-ю медаль на Играх в Токио

Петербургская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 70 килограммов. В матче за третье место 22-летняя спортсменка победила Барбару Матич из Хорватии.

Для российской команды это 20-я медаль на этой Олимпиаде. В их числе 7 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых. Для Петербурга бронза Таймазовой — третья медаль Игр. Ранее ещё одну бронзу выиграл тхэквондист Михаил Артамонов (кстати, читайте его захватывающее интервью на «Фонтанке»). Золото в командном многоборье также взяла петербургская гимнастка Лилия Ахаимова.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии (1)

Alkaline
Мне вот интересно (я не в курсе, как там устроено): а вот если тхэквондист вызовет на бой (ну или заявится на татами) дзюдоиста (или наоборот), то второй что скажет: ээ, не по правилам, ты не можешь меня победить! По-моему, должен быть один вид соревнований: драка (максимум два: плюс борьба, если бить нельзя вообще), а какой стиль - это уж сами участники выбирают.
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