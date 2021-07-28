Спикер ЗакСа Макаров о трёх Вишневских: «Дебилы — это слишком дипломатично»

«Три Вишневских — для меня это было полной неожиданностью. Сергей Соловьев (вице-спикер Законодательного собрания, чей бывший помощник поменял имя и фамилию на Борис Вишневский. — Прим. ред.) жестко открестился от этой идеи. Выдающийся дипломат современности Сергей Лавров как-то употребил такое слово — «дебилы». Когда политтехнологи это делают, это ведёт к политической турбулентности. Вы представляете, что я должен, как военный, сказать про этих технологов. Это выражение (дебилы. — Прим. ред.) ещё слишком дипломатичное», — заявил Макаров.

По его словам, для «Единой России» важно, чтобы выборы прошли честно, а для Бориса Вишневского такая конструкция — дополнительный пиар.

Ранее стало известно, что во втором округе в центре города на выборы в Законодательное собрание заявились двое самовыдвиженцев: 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский. Оба недавно сменили имя и фамилию. Одним из них оказался Виктор Иванович Быков, соратник и помощник вице-спикера Законодательного собрания Сергея Соловьёва (он также баллотируется в Государственную думу по 216-му округу в центре города), другой, до недавнего времени Алексей Шмелёв, работает начальником отдела продаж в ООО «Европроект Групп».