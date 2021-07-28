Тренер немецкой дзюдоистки провёл своей подопечной необычную разминку перед решающем боем в 1/16 финала на Олимпиаде в Токио. Перед выходом на ковёр мужчина мощно потряс спортсменку за шиворот, а потом отхлыстал по щекам. Такому предсоревновательному испытанию подверглась Мартина Трайдос из ФРГ.
La reacción del entrenador de Martyna Trajdos hacia ella en los #JuegosOlimpicos de #Tokyo2020— Carrusel Deportivo (@carrusel) July 27, 2021
pic.twitter.com/DLgrfEI0rj
Правда, встряска не помогла: Трайдос проиграла представительнице Венгрии Софи Ёзбаш и выбыла из олимпийского турнира.
«Похоже, этого было недостаточно! Хотела бы я сегодня сделать другой заголовок. Как я уже сказала, это ритуал перед соревнованиями! Мой тренер просто делает то, что я хочу, он меня зажигает!» — подписала Трайдос видео в Instagram.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.