FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +24
73.85р86.99р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
3
Печать

Суровый немецкий тренер жёстко встряхнул дзюдоистку и отхлестал её по щекам перед боем на Олимпиаде

На Олимпиаде тренер немецкой дзюдоистки нестандартно настроил её на поединок

Тренер немецкой дзюдоистки провёл своей подопечной необычную разминку перед решающем боем в 1/16 финала на Олимпиаде в Токио. Перед выходом на ковёр мужчина мощно потряс спортсменку за шиворот, а потом отхлыстал по щекам. Такому предсоревновательному испытанию подверглась Мартина Трайдос из ФРГ.

Правда, встряска не помогла: Трайдос проиграла представительнице Венгрии Софи Ёзбаш и выбыла из олимпийского турнира.

«Похоже, этого было недостаточно! Хотела бы я сегодня сделать другой заголовок. Как я уже сказала, это ритуал перед соревнованиями! Мой тренер просто делает то, что я хочу, он меня зажигает!» — подписала Трайдос видео в Instagram.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

По теме (14)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

RemyMartin
Злее будет.
Dimus
Интересно, а после проигранную боя как герр офицер свою подопечную подбадривал?
Эвелина-М
Почти как Лукашка.
Тот тоже перетрЯхивал весь парлемент через букву А.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний