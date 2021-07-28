В Свердловской области мужчину обвинили в похищении и убийстве своего знакомого, который не вернул ему деньги. Должник сам вырыл себе могилу, в которой его похоронили заживо. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщил 27 июля журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга, мужчину лишили жизни из-за долга в 500 рублей. В преступлении подозревают жителя Краснотурьинска 1994 года рождения.



Фото: СУ СК РФ по Свердловской области Фото: СУ СК РФ по Свердловской области Фото: СУ СК РФ по Свердловской области Фото: СУ СК РФ по Свердловской области Фото: СУ СК РФ по Свердловской области Поделиться Поделиться







Следствие полагает, что в 2016 году в Карпинске обвиняемый вместе с сообщником похитили должника, чтобы припугнуть и заставить вернуть деньги. Жертву в багажнике автомобиля вывели в лес у поселка Сосновка. Там, как следует из сообщения СК, мужчину избили и заставили рыть себе яму.

