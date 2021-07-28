В Свердловской области мужчину обвинили в похищении и убийстве своего знакомого, который не вернул ему деньги. Должник сам вырыл себе могилу, в которой его похоронили заживо. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
Как сообщил 27 июля журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга, мужчину лишили жизни из-за долга в 500 рублей. В преступлении подозревают жителя Краснотурьинска 1994 года рождения.
Следствие полагает, что в 2016 году в Карпинске обвиняемый вместе с сообщником похитили должника, чтобы припугнуть и заставить вернуть деньги. Жертву в багажнике автомобиля вывели в лес у поселка Сосновка. Там, как следует из сообщения СК, мужчину избили и заставили рыть себе яму.
«Потерпевший выкопал небольшую яму и отказался копать её дальше, в связи с чем злоумышленники в очередной раз избили его и заставили продолжить копать, избивая палкой», — рассказали в СК. В какой-то момент должника решили убить, опасаясь, что он расскажет о похищении и побоях. Потерпевшего, как полагают следователи, снова избили и заживо закопали в яме. После того, как родственники сообщили о пропаже начались поиски. СК и полиция выяснили, что незадолго до исчезновения предполагаемые похитители были у него в гостях.
В результате, обвиняемый сам указал, где закопал тело, которое нашли в яме. Его предполагаемый сообщник скончался. Расследование уголовного дела продолжается.