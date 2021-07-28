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В Свердловской области мужчину заживо похоронили из-за долга в 500 рублей

В Свердловской области мужчину обвинили в похищении и убийстве своего знакомого, который не вернул ему деньги. Должник сам вырыл себе могилу, в которой его похоронили заживо. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщил 27 июля журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга, мужчину лишили жизни из-за долга в 500 рублей. В преступлении подозревают жителя Краснотурьинска 1994 года рождения.

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Следствие полагает, что в 2016 году в Карпинске обвиняемый вместе с сообщником похитили должника, чтобы припугнуть и заставить вернуть деньги. Жертву в багажнике автомобиля вывели в лес у поселка Сосновка. Там, как следует из сообщения СК, мужчину избили и заставили рыть себе яму.

«Потерпевший выкопал небольшую яму и отказался копать её дальше, в связи с чем злоумышленники в очередной раз избили его и заставили продолжить копать, избивая палкой», — рассказали в СК. В какой-то момент должника решили убить, опасаясь, что он расскажет о похищении и побоях. Потерпевшего, как полагают следователи, снова избили и заживо закопали в яме. После того, как родственники сообщили о пропаже начались поиски. СК и полиция выяснили, что незадолго до исчезновения предполагаемые похитители были у него в гостях.

В результате, обвиняемый сам указал, где закопал тело, которое нашли в яме. Его предполагаемый сообщник скончался. Расследование уголовного дела продолжается.

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Комментарии (8)

266081655
Наше отечество всегда славилось тем, что человеческая жизнь тут ломаного гроша не стоит.... А уж для отморозков девяностых и нулевых - тем паче...
simak
После фразы "предполагаемый сообщник скончался" осталось ощущение что статья не закончена.
hal9000
Чет там конечно как то менты работают..5 лет искали...в 2016 ему было 22 года..если такое просто убийство так долго расследовали то там точно город и область бесов..так таких висяков наверно мама не горюй...
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