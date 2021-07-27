В Тихвине подростка подозревают в насилии над семилетним мальчиком. Фигурант госпитализирован в психиатрическую больницу

Полиция задержала в Тихвине подозреваемого в насилии над малолетним. Им оказался местный подросток. На юношу указала бабушка пострадавшего.
Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, инцидент произошёл двумя днями ранее. Около восьми вечера в воскресенье в местный отдел МВД обратилась 55-летняя женщина. Она заявила, что в отношении её 7-летнего внука 16-летний подросток из соседнего дома совершил насильственные действия сексуального характера. Подозреваемого задержали по горячим следам. Нынешним летом он окончил коррекционную школу, состоит на учёте у психиатра. Юноша был госпитализирован в психиатрическую больницу.
Возбуждено уголовное дело.