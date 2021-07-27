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В Тихвине подростка подозревают в насилии над семилетним мальчиком. Фигурант госпитализирован в психиатрическую больницу

Полиция задержала в Тихвине подозреваемого в насилии над малолетним. Им оказался местный подросток. На юношу указала бабушка пострадавшего.

Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, инцидент произошёл двумя днями ранее. Около восьми вечера в воскресенье в местный отдел МВД обратилась 55-летняя женщина. Она заявила, что в отношении её 7-летнего внука 16-летний подросток из соседнего дома совершил насильственные действия сексуального характера. Подозреваемого задержали по горячим следам. Нынешним летом он окончил коррекционную школу, состоит на учёте у психиатра. Юноша был госпитализирован в психиатрическую больницу.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (15)

Alexander_5e4cfced16b74
особенный ребенок. ему можно играть на любой детской площадке?
hal9000
В коррекционных школах педагоги как правило одни женщины..а как правило ученики большая часть пацаны...никаких претензий конечно..они хорошо учат и все остальное...но они они не воспитывают..даже по Макаренко в некоторых особых случаях распаясавшимся надо дать хорошенько по щщам..а если не понял еще добавить..женщина даже если так и сделает эффект будет обратный..
michailPotapov
Это его в коррекционной школе научили? быстро изолировали чтобы не разболтал
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