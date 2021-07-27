Стрелки Каримова и Каменский принесли России 16-ю медаль Олимпиады в Токио

Российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский стали бронзовыми призёрами Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. В решающем матче они победили представителей Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ёна со счетом 17:9.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ещё одна российская пара — Анастасия Галашина и Владимир Масленников — заняла пятое место во второй квалификации и завершила выступление на турнире.



Для российской команды бронза Каримовой и Каменского стала 16-й наградой Олимпиады в Токио. В медальном зачёте наша страна пока занимает 4-е место.

