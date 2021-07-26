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В Автово «Лада» сбила пешехода, водители объезжают тело

Мужчина погиб под колёсами автомобиля в Кировском районе Петербурга вечером 26 июля. Об этом «Фонтанке» сообщили в полицейском главке.

Авария произошла на улице Зайцева у дома № 3 незадолго до шести часов вечера. По предварительным данным, пешеход ринулся через дорогу в не предназначенном для перехода месте. Перейти на другую сторону ему не дал ВАЗ 2114.

Машиной управлял водитель 28 лет с шестилетним водительским стажем. Избежать столкновения ему не удалось. Мужчина-пешеход получил смертельные травмы, его личность устанавливают полицейские. С виду погибшему около 60–70 лет.

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