В Автово «Лада» сбила пешехода, водители объезжают тело

Мужчина погиб под колёсами автомобиля в Кировском районе Петербурга вечером 26 июля. Об этом «Фонтанке» сообщили в полицейском главке.



Авария произошла на улице Зайцева у дома № 3 незадолго до шести часов вечера. По предварительным данным, пешеход ринулся через дорогу в не предназначенном для перехода месте. Перейти на другую сторону ему не дал ВАЗ 2114.

Машиной управлял водитель 28 лет с шестилетним водительским стажем. Избежать столкновения ему не удалось. Мужчина-пешеход получил смертельные травмы, его личность устанавливают полицейские. С виду погибшему около 60–70 лет.