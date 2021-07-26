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Тхэквондист Максим Храмцов выиграл золото на Олимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Максим Храмцов завоевал четвертое золото для отечественной команды на Олимпиаде в Токио. В финале весовой категории до 80 кг он победил иорданца Салеха аль-Шарабати.

Всего на счету россиян уже 12 медалей, четыре из которых — золотые. В неофициальном медальном зачете отечественная сборная поднялась на четвертое место (4 золотых — 5 серебряных — 3 бронзовые). Впереди США (7 — 3 — 4), Япония (7 — 2 — 3) и Китай (6 — 4 — 7)

Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа.

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