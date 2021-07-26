Российский тхэквондист Максим Храмцов завоевал четвертое золото для отечественной команды на Олимпиаде в Токио. В финале весовой категории до 80 кг он победил иорданца Салеха аль-Шарабати.
ДАААААААА!!! 🔥— Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 26, 2021
Ещё одно золото наше!!!🥇
Максим Храмцов — ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН по тхэквондо до 80 кг!
Поздравляем, Маааааакс! pic.twitter.com/FzSN24TtnU
Всего на счету россиян уже 12 медалей, четыре из которых — золотые. В неофициальном медальном зачете отечественная сборная поднялась на четвертое место (4 золотых — 5 серебряных — 3 бронзовые). Впереди США (7 — 3 — 4), Япония (7 — 2 — 3) и Китай (6 — 4 — 7)
Олимпийские игры проходят с 23 июля по 8 августа.