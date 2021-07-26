Во время крестного хода в Старой Ладоге полицейского хоругвью избили пьяные верующие

В бой с тремя выпившими участниками крестного хода в честь прибытия мощей Александра Невского в Старую Ладогу вступил сержант ППС Шамкин. Его били под знамёнами со святыми.



Историю, которая произошла у стен Никольского мужского монастыря накануне, 26 июля рассказывает 47news. По версии, которая уже занесена в материалы уголовного дела о нападении на полицейского, Шамкин был приставлен к крестному ходу, чтобы следить за порядком в православных рядах. Диссонанс вносили трое — 43-летний житель Сертолово и пара местных на несколько лет старше. Замечания сержанта о том, что пьяными ходить по улицам нельзя, а тут ещё и мощи, были восприняты в штыки.