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Во время крестного хода в Старой Ладоге полицейского хоругвью избили пьяные верующие

В бой с тремя выпившими участниками крестного хода в честь прибытия мощей Александра Невского в Старую Ладогу вступил сержант ППС Шамкин. Его били под знамёнами со святыми.

Историю, которая произошла у стен Никольского мужского монастыря накануне, 26 июля рассказывает 47news. По версии, которая уже занесена в материалы уголовного дела о нападении на полицейского, Шамкин был приставлен к крестному ходу, чтобы следить за порядком в православных рядах. Диссонанс вносили трое — 43-летний житель Сертолово и пара местных на несколько лет старше. Замечания сержанта о том, что пьяными ходить по улицам нельзя, а тут ещё и мощи, были восприняты в штыки.

Мужчины били сержанта кулаками, женщина использовала хоругвь. По предварительным данным, Шамкин выбрался из рук верующих целым.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Мощи Александра Невского возят по стране в честь 800-летия со дня рождения святого князя. Основные празднества пройдут осенью в Ленобласти.

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Комментарии (7)

Павел Михайлов
В этой новости прекрасно всё. И само шествие мракобесов в 21 веке. И что в нем принимали участие бухие. И игнорирование ограничений из-за ковида гундяевыми. И руководство МВД, которое вместо того что-бы разогнать данное незаконное мероприятие, заставляет своих подчинённых его охранять. И конечно нападение на сотрудника при исполнении. Главпопа с исполнителями и пособниками накажут, или как всегда ? Полицейскому здоровья.
efela
Гастроли по стране мощей в преддверии юбилея впечатляют.
AlBerkut
В этой новости прекрасно всё! 😂😂😂😂
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