Бывший украинец помог сборной России завоевать восьмую медаль Олимпиады

Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев выиграли бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпиаде в Токио. Эта медаль стала восьмой для отечественной команды на этих Играх.
Результат россиян составил 439,92 балла. Золотую медаль завоевали Дэйли Томас и Мэтти Ли (471,81) из Великобритании, серебро — у китайцев Цао Юаня и Чэнь Айсэня (470,58).
Александр Бондарь до 2015 года представлял Украину. На его счету две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира и пять побед на чемпионатах Европы. 30-летний Минибаев четырежды завоевывал серебряные медали мировых первенств и один раз — бронзовые, он — пятикратный чемпион Европы.
Сборная России занимает седьмое место в общем зачете с одной золотой, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми наградами. Лидирует Китай (6–3–6), США (6–3–4) и Япония (6–1–1).
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.