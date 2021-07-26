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Бывший украинец помог сборной России завоевать восьмую медаль Олимпиады

Россия выиграла восьмую медаль на Играх в Токио

Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев выиграли бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпиаде в Токио. Эта медаль стала восьмой для отечественной команды на этих Играх.

Результат россиян составил 439,92 балла. Золотую медаль завоевали Дэйли Томас и Мэтти Ли (471,81) из Великобритании, серебро — у китайцев Цао Юаня и Чэнь Айсэня (470,58).

Александр Бондарь до 2015 года представлял Украину. На его счету две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира и пять побед на чемпионатах Европы. 30-летний Минибаев четырежды завоевывал серебряные медали мировых первенств и один раз — бронзовые, он — пятикратный чемпион Европы.

Сборная России занимает седьмое место в общем зачете с одной золотой, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми наградами. Лидирует Китай (6–3–6), США (6–3–4) и Япония (6–1–1).

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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