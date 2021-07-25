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Голландская велогонщица на Олимпиаде праздновала победу, а потом оказалось, что выиграла другая

Многократная чемпионка мира по велоспорту Аннемик ван Флейтен стала серебряным призером Олимпиады.

Неприятная ситуация возникла на финише групповой велогонки на Олимпиаде в Токио 25 июля. Многократная чемпионка мира по велоспорту из Нидерландов Аннемик ван Флейтен стала праздновать победу, а потом узнала, что она лишь вторая.

Казус возник из-за того, что голландская спортсменка еще на старте упустила из виду соперницу — австрийскую велогонщицу Анну Кизенхофер. Австрийка уехала далеко вперед и в итоге пересекла финиш с отрывом в одну минуту.

Когда следом финишировала Флейтен, она победно вскинула руки. Когда же ей подсказали, что радоваться можно только серебру, голландка заметно расстроилась.

«Я не знала, я просто не знала», — сказала ван Флейтен журналистам после финиша.

32-я летняя Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Ранее «Фонтанка» писала, что Россия завоевала на Играх-2021 уже пять медалей.

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Комментарии (1)

Alex000
Ахах, тот случай, когда очнулся после бурной ночи только посреди трассы и приполз к финишу с бодуна, считая, что ты первый, и все ещё не доехали.
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