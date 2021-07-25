Голландская велогонщица на Олимпиаде праздновала победу, а потом оказалось, что выиграла другая

Неприятная ситуация возникла на финише групповой велогонки на Олимпиаде в Токио 25 июля. Многократная чемпионка мира по велоспорту из Нидерландов Аннемик ван Флейтен стала праздновать победу, а потом узнала, что она лишь вторая.



Amazing upset with Anna Kiesenhofer taking #cyclingroad gold, underlined by Annemiek van Vleuten thinking that she'd actually won when crossing the line in second pic.twitter.com/y4Ei48sxR0 — James Dart (@James_Dart) July 25, 2021

Казус возник из-за того, что голландская спортсменка еще на старте упустила из виду соперницу — австрийскую велогонщицу Анну Кизенхофер. Австрийка уехала далеко вперед и в итоге пересекла финиш с отрывом в одну минуту.



Annemiek van Vleuten: “Oh, Ruud.Ik had het mis. We kregen niks door!” 💔 #Tokyo2020 pic.twitter.com/42qDAx926q — Bas Tietema (@BasTietema) July 25, 2021

Когда следом финишировала Флейтен, она победно вскинула руки. Когда же ей подсказали, что радоваться можно только серебру, голландка заметно расстроилась.

