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В Петербурге инвалид без рук украл коньяк, а во Всеволожске мужчина спрятал бутылку в штанах

Петербуржцы и жители Ленобласти вышли на охоту за коньяком. Обе истории краж довольно курьёзны.

24 июля в магазине на Колтушском шоссе во Всеволожске двое мужчин решили, что платить за алкоголь не нужно. У одного не получилось вынести добычу — сотрудницы остановили, а второй спрятал бутылку в штаны. Судя по опубликованному видео, девушки сочли покупателя, ощупывающего область паха, подозрительным, но попросить показать содержимое штанов, видимо, постеснялись. Итог — грядущая недостача.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Накануне в Колпино двое неизвестных вынесли коньяк на 16 тысяч рублей. Особые приметы есть лишь у одного похитителя — отсутствие кистей на обеих руках.

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Комментарии (6)

igorsaltikoff
Украл без рук? Палачи шариата плачут от бессилия.😂
Nothing
в этой новости мы поняли, что такое узбекская фонтанка
264940801
Без рук! Вы издеваетесь над инвалидом.
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