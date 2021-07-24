Петербуржцы и жители Ленобласти вышли на охоту за коньяком. Обе истории краж довольно курьёзны.
24 июля в магазине на Колтушском шоссе во Всеволожске двое мужчин решили, что платить за алкоголь не нужно. У одного не получилось вынести добычу — сотрудницы остановили, а второй спрятал бутылку в штаны. Судя по опубликованному видео, девушки сочли покупателя, ощупывающего область паха, подозрительным, но попросить показать содержимое штанов, видимо, постеснялись. Итог — грядущая недостача.
Накануне в Колпино двое неизвестных вынесли коньяк на 16 тысяч рублей. Особые приметы есть лишь у одного похитителя — отсутствие кистей на обеих руках.