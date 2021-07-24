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Есть первая медаль у России на Олимпиаде в Токио. Серебро в стрельбе выиграла Анастасия Галашина

Анастасия Галашина стала первой призеркой сборной России на Олимпиаде в Токио. Спортсменка завоевала серебро в соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Финал соревнований получился драматичным. Галашина претендовала на золото перед последним выстрелом, но промахнулась. В итоге первое место заняла китаянка Ян Цянь. Бронза у Нины Кристен из Швейцарии.

— Я, конечно же, очень рада этому, — передает слова Галашиной пресс-служба Олимпийского комитета России. — Это мои первые Олимпийские игры, и сразу же я завоевала медаль. Был тяжелый цикл, я справилась. Старалась не думать во время соревнований о медалях, делала свою работу. Это вылилось в то, что я взяла награду, я очень рада. Нужно успокаиваться и ни о чем не думать. Всегда говорю, что у меня нет эмоций, я робот. В подсознании было то, что я все делала правильно.

Еще одна россиянка, Юлия Каримова, показала 13-й результат в квалификационных соревнованиях и не вышла в финал.

О том, как проходила церемония открытия Олимпиады в Токио, читайте здесь.

Олимпийские игры буду проходить до 8 августа.

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Комментарии (1)

alex261691
Причем здесь Россия, под каким флагом выступала эта спортсменка?
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