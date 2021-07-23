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Юрий Лоза требует от Первого канала 5 млн рублей за «испорченный» «Плот»

Суд рассмотрит иск Юрия Лозы к Первому каналу из-за песни «Плот» на «Голосе»

Автор и исполнитель Юрий Лоза подал в суд на Первый канал, услышав написанную им песню «Плот» в программе «Голос» в новом прочтении. Оскорблённый музыкант требует у телеканала несколько миллионов, у него есть претензии и к исполнителю, и к жюри.

Как рассказали 23 июля в пресс-службе Мосгорсуда, процесс по иску начнётся 13 августа.

«Истец указывает, что ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала. В музыкальном произведении произошли изменения в мелодии, гармонии», — говорится в сообщении суда. Не устроило Лозу и то, что песню урезали до куплета и припева продолжительностью 1 минута 55 секунд. «Целостность и замысел произведения подверглись неприемлемым для автора воздействиям», в частности, музыканта возмутила инструментальная составляющая: солирующий клавишный инструмент с участием барабанов и иных инструментов в составе оркестра. Всё это далеко от оригинала.

Судя по всему, жюри выступление тоже не особо понравилось. Нелестные отзывы тоже оскорбили Лозу.

«Как указано в иске, песня сопровождалась комментариями ведущих, членов жюри шоу «Голос», позволивших себе непристойную иронию, а также распространение несоответствующих фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию», — отметили в суде.

То что вышло в программе и осталось на YouTube-канале, по мнению Лозы, стало «ударом по его накопленной за десятилетия безупречной творческой деятельности репутации». «Искажённую» песню «Плот» он просит запретить к использованию на Первом канале. Моральные страдания музыкант оценил в миллион рублей, нарушение авторских прав — в 4 миллиона.

Автор: Юрий Лоза / YouTube

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Комментарии (13)

Шихаэль Мумахер
да запретить уже эту пестню на территории России... пока Лоза не достал всех ))
f0ntan
Иск против первого, он, конечно. проиграет. Единственная польза от этого иска - его имя хоть вспомнят. Когда в последнее время имя Лозы звучало?
Начинание поддерживаю! Мож хоть аннигилируют взаимно.. :)
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