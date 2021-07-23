Автор и исполнитель Юрий Лоза подал в суд на Первый канал, услышав написанную им песню «Плот» в программе «Голос» в новом прочтении. Оскорблённый музыкант требует у телеканала несколько миллионов, у него есть претензии и к исполнителю, и к жюри.

Как рассказали 23 июля в пресс-службе Мосгорсуда, процесс по иску начнётся 13 августа.

«Истец указывает, что ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала. В музыкальном произведении произошли изменения в мелодии, гармонии», — говорится в сообщении суда. Не устроило Лозу и то, что песню урезали до куплета и припева продолжительностью 1 минута 55 секунд. «Целостность и замысел произведения подверглись неприемлемым для автора воздействиям», в частности, музыканта возмутила инструментальная составляющая: солирующий клавишный инструмент с участием барабанов и иных инструментов в составе оркестра. Всё это далеко от оригинала.