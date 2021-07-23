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Водители руками оттащили перевернувшийся грузовик, чтобы пропустить скорую с ребенком в Новороссийске

Ради скорой водители в Новороссийске вручную оттолкали перевернувшийся большегруз

Скриншот видео
Скриншот видеоФото: gorbolnica1nvrsk / Instagram
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Среди историй о том, как водители не пропускают машины экстренных служб, встречаются и обратные, и даже почти героические, случаи. Один из таких произошел с машиной скорой помощи в Краснодарском крае.

Как рассказали 23 июля в официальном Instagram городской больницы № 1 Новороссийска, около двух часов ночи бригада скорой помощи везла из Новороссийска в больницу в Анапу ребенка в возрасте 1 года и 4 месяцев в тяжелом состоянии. Однако на Волчьих воротах на выезде из Новороссийска произошла авария: перевернулся большегруз и перекрыл движение в сторону Анапы, на трассе скопилась пробка.

Скорой пришлось выехать на встречную полосу и продолжить движение по ней. Завидев проблесковые маячки, водители стали прижиматься к обочине, пропуская медиков, но опрокинутый большегруз и по встречке машине скорой помощи объехать оказалось невозможно. Тогда водители-очевидцы, военные и водитель скорой вышли и стали вместе отталкивать лежащий грузовик, освобождая место для проезда. И через некоторое время медики смогли продолжить путь.

«Уважаемые жители! Коллектив Городской больницы, Станции скорой медицинской помощи благодарит неравнодушных людей за высокий уровень культуры и личную ответственность, которые, услышав сигнал сирены, помнят: «Меня это тоже касается», — поблагодарили автомобилистов медики.

Скриншот видео
Скриншот видеоФото: gorbolnica1nvrsk / Instagram

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Комментарии (8)

265112722
Да вы о чем, это же толпа терпил, тупое стадо и т.д......
265929496
Наши люди гору могут сдвинуть, когда ясно понимают, ради какой цели.
Сапёр
там, где нет партии власти - всё толкается и едет! Ребёночку здоровья, всем, принявшим участие - счастья и легкой дороги
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