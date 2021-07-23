Среди историй о том, как водители не пропускают машины экстренных служб, встречаются и обратные, и даже почти героические, случаи. Один из таких произошел с машиной скорой помощи в Краснодарском крае.
Как рассказали 23 июля в официальном Instagram городской больницы
Скорой пришлось выехать на встречную полосу и продолжить движение по ней. Завидев проблесковые маячки, водители стали прижиматься к обочине, пропуская медиков, но опрокинутый большегруз и по встречке машине скорой помощи объехать оказалось невозможно. Тогда водители-очевидцы, военные и водитель скорой вышли и стали вместе отталкивать лежащий грузовик, освобождая место для проезда. И через некоторое время медики смогли продолжить путь.
«Уважаемые жители! Коллектив Городской больницы, Станции скорой медицинской помощи благодарит неравнодушных людей за высокий уровень культуры и личную ответственность, которые, услышав сигнал сирены, помнят: «Меня это тоже касается», — поблагодарили автомобилистов медики.