Среди историй о том, как водители не пропускают машины экстренных служб, встречаются и обратные, и даже почти героические, случаи. Один из таких произошел с машиной скорой помощи в Краснодарском крае.

Как рассказали 23 июля в официальном Instagram городской больницы № 1 Новороссийска, около двух часов ночи бригада скорой помощи везла из Новороссийска в больницу в Анапу ребенка в возрасте 1 года и 4 месяцев в тяжелом состоянии. Однако на Волчьих воротах на выезде из Новороссийска произошла авария: перевернулся большегруз и перекрыл движение в сторону Анапы, на трассе скопилась пробка.