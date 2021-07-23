Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио. Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России 23 июля, возможно, причиной стал тепловой удар.



«Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики её увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала — целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота», — заявил Станислав Попов, тренер российской команды по стрельбе из лука.

