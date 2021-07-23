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Российская лучница упала в обморок во время соревнований на Олимпиаде

Лучница Светлана Гомбоева получила тепловой удар на соревнованиях в Токио

Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио. Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России 23 июля, возможно, причиной стал тепловой удар.

«Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики её увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала — целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота», — заявил Станислав Попов, тренер российской команды по стрельбе из лука.

По словам другой российской лучницы, Ксении Перовой, сейчас со Светланой уже всё нормально. Врачи её осмотрели, дали попить воды. Команда уже вернулась в свои номера. Ожидается, что Гомбоева продолжит соревнования.

Из-за потери сознания Гомбоева по итогам квалификации заняла лишь 45-е место, набрав 630 баллов. 25 июля она выступит в составе сборной России в командном турнире. Россиянки в 1/8 финала встретятся с представительницами Украины. В 1/32 финала личных соревнований 29 июля Гомбоева сразится с нидерландкой Габриэлой Шлессер.

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Комментарии (1)

zzz34
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