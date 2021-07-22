Полежаевский парк в Красносельском районе Петербурга обзавелся чёрными «проплешинами» в результате пожара, который тушили 22 июля.
В парке занялась сухая трава, ползущий по растительности огонь показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В дыму блуждали те, кто решился спасать зелень.
Автор видео утверждает, что виновником случившегося является не костёр, который вышел из-под контроля или был плохо потушен, а мужчина — явно нетрезвый и с огоньком. Он якобы и поджёг скошенную, но не убранную траву.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Парк потушили. «Пожарные приезжали», — уточнил «Фонтанке» очевидец.