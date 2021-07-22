В Выборгском районе появится школа на тысячу учеников, а также детсад, поликлиника и отделение полиции

На участке между Северным проспектом, улицами Есенина, Лиственной и Жака Дюкло в Выборгском районе появятся сразу несколько новых социальных объектов. Кроме общеобразовательной школы на тысячу учеников, здесь построят отделение полиции, поликлинику и детский сад.



Как сообщают в компании «Строительный трест», документацию для школы разработали по заказу городского комитета по строительству. Проект уже получил положительное заключение от государственной экспертизы, и скоро объявят конкурс на выполнение работ. Согласно проектному заданию в школе оборудуют два бассейна размером 25 на 11 метров, спортзалы, библиотеку. Участок для будущей школы с юга примыкает к жилому комплексу «Лиственный», а рядом ведется строительство другого ЖК — «Листва».

