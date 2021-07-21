У президента Федерации тяжелой атлетики России на Олимпиаде в Токио отобрали аккредитацию

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов вынужден будет покинуть Олимпийскую деревню. Как сообщили 21 июля в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS), это связано с его допинговой историей.



По решению суда, Агапитов не соответствует критериям аккредитации официальных лиц Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Игры в Токио, в частности пункту B, согласно которому официальные лица не должны «иметь свою личную историю, связанную с каким-либо нарушением антидопинговых правил и/или санкциями».

