У президента Федерации тяжелой атлетики России на Олимпиаде в Токио отобрали аккредитацию

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов вынужден будет покинуть Олимпийскую деревню. Как сообщили 21 июля в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS), это связано с его допинговой историей.
По решению суда, Агапитов не соответствует критериям аккредитации официальных лиц Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Игры в Токио, в частности пункту B, согласно которому официальные лица не должны «иметь свою личную историю, связанную с каким-либо нарушением антидопинговых правил и/или санкциями».
В 1994 году у Агапитова обнаружили допинг, в результате чего его дисквалифицировали на два года.
После решения МОК отстранить его от Олимпиады Агапитов подал жалобу в выездное отделение CAS в Токио с требованием вернуть ему аккредитацию на Игры. Слушания по делу пройдут 22 июля.
Ранее первую спортсменку на Олимпиаде отстранили из-за положительного теста на коронавирус.