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У президента Федерации тяжелой атлетики России на Олимпиаде в Токио отобрали аккредитацию

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов вынужден будет покинуть Олимпийскую деревню. Как сообщили 21 июля в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS), это связано с его допинговой историей.

По решению суда, Агапитов не соответствует критериям аккредитации официальных лиц Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Игры в Токио, в частности пункту B, согласно которому официальные лица не должны «иметь свою личную историю, связанную с каким-либо нарушением антидопинговых правил и/или санкциями».

В 1994 году у Агапитова обнаружили допинг, в результате чего его дисквалифицировали на два года.

После решения МОК отстранить его от Олимпиады Агапитов подал жалобу в выездное отделение CAS в Токио с требованием вернуть ему аккредитацию на Игры. Слушания по делу пройдут 22 июля.

Ранее первую спортсменку на Олимпиаде отстранили из-за положительного теста на коронавирус.

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Комментарии (3)

261847251
А зачем тогда выдавали аккредитацию?
"На берегу" нельзя было всё выяснить и решить?
Dimitry Antonov
Не удивлён. Обычное наше разгильдяйство, не очень внимательно изучали правила и требования. Или же просто подумали, что как и у нас в стране, события и действия в 90-х годах - это дела давно минувших дней и о них никто и нигде вспоминать не будет.
265984735
Да в РФ просто нет спортсменов, соответствующих пункту B.
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