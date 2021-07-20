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Водитель каршеринга решил убрать забор у метро «Приморская»

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ДТП с каршерингом лишило ограждения трамвайные пути в Василеостровском районе Петербурга. Дорога ушла правее, а водитель нет.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Елена, на Наличной улице, перед пересечением с Новосмоленской набережной и рядом со станцией метро «Приморская», каршеринговый автомобиль Renault снес несколько секций металлического ограждения трамвайной «выделенки», заскочив на нее почти полностью.

«Решили перепрыгнуть забор ребята на каршеринге... Теперь стоят думают, почему не получилось», — пишет Елена.

О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (5)

Alex000
Да не, ну для каршера это нормально, чего вы.
dedmoroz_5e4d8827384c2
привыкли, в аулах нет ПДД и ГИБДД
у них за всё уплочено: могут тут крушить всё и всех, и ничего им не будет ...
если что не так, диаспора подключится, отмажет
А13579
Ребята на каршеринге - типичные, как их принято называть "жители Петербурга". А того, кто был за рулём, я бы не называл водителем.
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