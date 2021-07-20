ДТП с каршерингом лишило ограждения трамвайные пути в Василеостровском районе Петербурга. Дорога ушла правее, а водитель нет.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Елена, на Наличной улице, перед пересечением с Новосмоленской набережной и рядом со станцией метро «Приморская», каршеринговый автомобиль Renault снес несколько секций металлического ограждения трамвайной «выделенки», заскочив на нее почти полностью.
«Решили перепрыгнуть забор ребята на каршеринге... Теперь стоят думают, почему не получилось», — пишет Елена.
О пострадавших не сообщается.