Роспотребнадзор и Смольный в прямом эфире «Фонтанки» расскажут об уроках третьей волны. Ждём вопросов от читателей

Прошел ли Петербург пик третьей волны пандемии? Готовы ли власти Северной столицы снимать ограничения вслед за Москвой? Грозит ли петербуржцам посещение ресторанов по QR-кодам? Как идет прививочная кампания в Петербурге? Как часто заболевают вакцинированные? Ждет ли Петербург обязательная вакцинация? Смогут ли власти ускорить прививочную кампанию? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят гости «Фонтанки». Смотрите трансляцию во «ВКонтакте» и на YouTube . Также полная версия эфира появится на нашем канале в «Инстаграм» .

В 14:00 20 июля в гостях у «Фонтанки» будет начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия, глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения безопасной деятельности и заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов и председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.



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