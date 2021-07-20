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Роспотребнадзор и Смольный в прямом эфире «Фонтанки» расскажут об уроках третьей волны. Ждём вопросов от читателей

Прошел ли Петербург пик третьей волны пандемии? Готовы ли власти Северной столицы снимать ограничения вслед за Москвой? Грозит ли петербуржцам посещение ресторанов по QR-кодам? Как идет прививочная кампания в Петербурге? Как часто заболевают вакцинированные? Ждет ли Петербург обязательная вакцинация? Смогут ли власти ускорить прививочную кампанию? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят гости «Фонтанки». Смотрите трансляцию во «ВКонтакте» и на YouTube. Также полная версия эфира появится на нашем канале в «Инстаграм».

В 14:00 20 июля в гостях у «Фонтанки» будет начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия, глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения безопасной деятельности и заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов и председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Возможность задать вопросы есть и у наших читателей. Вы можете оставлять свои вопросы здесь в комментариях, а также в социальных сетях.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (36)

266091070
Ответьте пож-та почему собираетесь вакцинировать детей с 20 сентября 2021 года и уверяете население о прохождении 3 фазы испытаний вакцин.
Открываем официальный РКИ Росздрава и смотрим, что сроки окончания испытаний 3 стадии вакцины Спутник в конце 22 года!!! Остальные в 23 году. Испытания на детях до конца 23 года...
Чему верить? Вы можете договориться, чтобы не путаться в показаниях?
266169906
У меня тоже вопрос по островкам. Почему при принятии ограничительных мер сразу закрывают островки? неужели крупные магазины, в которых ходит куча людей на распродажи, безопаснее островка, в котором не больше одного человека на 10 кв.м. в течении получаса? или это потому что нас мало, мы-малый бизнес, и никто не заметит, если мы просто закроемся? не будет потерь для бюджета, а меры для галочки на бумаге написаны. мы тоже люди и хотим понимания, как нам жить, на что кормить своих детей
263521231
1) В Москве на 20.07 активных случаев 148.793, умерших 101.
В Петербурге на 20.07 активных случаев 6.189, умерших 98.
Чем объясняются такие разные пропорции?
2) Почему в СПб на 20.07.21 смертей на 100.000 человек
в СПб – 344,2; а в Москве – 196,6?
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