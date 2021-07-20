Серьезная авария с участием трех машин собрала пробку на севере кольцевой автодороги Петербурга утром 20 июля. Один из автомобилей оказался на крыше. Есть пострадавший.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 9 часов утра на 26-м километре внешнего кольца КАД, в Буграх, столкнулись три автомобиля, один из которых в результате перевернулся на крышу. В аварии пострадал один человек.