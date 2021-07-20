Серьезная авария с участием трех машин собрала пробку на севере кольцевой автодороги Петербурга утром 20 июля. Один из автомобилей оказался на крыше. Есть пострадавший.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 9 часов утра на 26-м километре внешнего кольца КАД, в Буграх, столкнулись три автомобиля, один из которых в результате перевернулся на крышу. В аварии пострадал один человек.
Судя по кадрам с места ДТП, столкнулись грузовик и две легковые: Hyundai и LADA Largus. По словам очевидца Ивана в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у грузового автомобиля лопнуло колесо, в него вошел «Хёндэ» и, видимо, задел «Ладу». «В «Хёндэ» только водитель, разорвана левая рука. В «Ларгусе» все целы, видимо, были пристёгнуты», — добавляет он.
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и обслуживающей дорогу подрядной организации, реанимация уже уехала, отметили в дорожном управлении. Поврежденные машины занимают полосу безопасности и третью полосу. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце составляет порядка 2,5 километра.