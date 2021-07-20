Brent продолжает дорожать. Котировки выросли до $68,8 за баррель

Котировки нефти продолжают расти после обвала в понедельник на фоне сделки ОПЕК+, а также на фоне очередной волны беспокойства, связанного с ростом заболеваемости COVID-19 в мире.



Как сообщает 20 июля «Интерфакс», по состоянию на 8:15 мск сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures $0,18 ( 0,26 % ) к уровню закрытия сессии понедельника и торговались у $68,8 за баррель. Днём ранее Brent подешевела на $4,97 ( 6,8 % ) — до $68,62 за баррель.



Падение котировок Brent 19 июля стало максимальным с марта, WTI — с сентября прошлого года, сообщает MarketWatch. Быстрое распространение нового штамма коронавируса «дельта» способствовало увеличению заболеваемости во многих регионах мира — от Азии до Европы, и эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое может ограничить спрос на нефть.

