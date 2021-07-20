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Brent продолжает дорожать. Котировки выросли до $68,8 за баррель

Цены на нефть вновь начали расти после обвала в понедельник

Котировки нефти продолжают расти после обвала в понедельник на фоне сделки ОПЕК+, а также на фоне очередной волны беспокойства, связанного с ростом заболеваемости COVID-19 в мире.

Как сообщает 20 июля «Интерфакс», по состоянию на 8:15 мск сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures $0,18 (0,26 %) к уровню закрытия сессии понедельника и торговались у $68,8 за баррель. Днём ранее Brent подешевела на $4,97 (6,8 %) — до $68,62 за баррель.

Падение котировок Brent 19 июля стало максимальным с марта, WTI — с сентября прошлого года, сообщает MarketWatch. Быстрое распространение нового штамма коронавируса «дельта» способствовало увеличению заболеваемости во многих регионах мира — от Азии до Европы, и эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое может ограничить спрос на нефть.

Ранее «Фонтанка» писала, что день назад цены на нефть снизились на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу.

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Комментарии (2)

Skazochny
наш бенз производится не из нефти,а доставляется с Марса.
А13579
Пока цена на нефть падала, бензин у нас дорожал. Теперь, когда нефть дорожает, бензин у нас будет расти в цене. Как-то так.
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