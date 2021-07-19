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Голикова: 75% реабилитационных центров будут дооснащены современным оборудованием к 2024 году

Вице-премьер РФ сообщила о создании системы реабилитации в стране

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о планах создания новой системы реабилитации под потребности пациентов к 2024 году.

«К 2022 году начнётся планомерное развитие инфраструктуры, к 2024 году будут дооснащены современным оборудованием около 75% всех отделений и центров реабилитации. Охват граждан медицинской реабилитацией увеличится в два раза», — заявила она 18 июля на совещании по стратегическому развитию, говоря об «уроках коронавируса».

Граждане будут информироваться о возможности прохождения реабилитации.

Голикова также добавила, что на эти цели до 2024 года будет направлено 60 млн рублей.

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Комментарии (4)

Alex000
К 2024 году это оборудование не устареет?
kuk-vasyusha
Это она про крематории
stelliox
Очередное обещание... Мы уже должны были пожинать результаты стратегии 20-20 или уже проехали? ...?
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