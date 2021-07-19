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На петербургских дорогах ловили пьяных водителей. Почти полтора десятка докатились до уголовных дел

В Петербурге и области задержали 226 нетрезвых водителей

Пьянство на дорогах в цифрах демонстрирует петербургская полиция. Счёт задержанных любителей нетрезвой езды за выходные в городе и области пошёл на третью сотню, 14 попались не впервые.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 19 июля, с пятницы по воскресенье полицейские выявили 226 водителей, которые сели за руль, перебрав алкоголя или чего-то потяжелее. При этом 14 автолюбителей уже попадались сотрудникам навеселе, новая встреча закончилась для них уголовными делами по статье 264.1 — управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

ГУ МВД по Петербургу и ЛО

В их числе автомобилист из Фрунзенского района города. В пятницу он привлёк внимание ДПС резкими манёврами и как будто неуверенной ездой. Подкрепил подозрение, попытавшись укрыться от наряда за другими машинами. Попавшись, стал откровенничать и признался, что балуется не только спиртным, но и запрещёнными веществами. «От медосвидетельствования отказался», — уточнили в МВД, добавив, что водитель оказался без прав.

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Комментарии (2)

Пю Ре
Отпустили, но с штрафами. По первому попаданию деньги да лишение. Ничего уголовного, зачем задерживать?
AlBerkut
226... А сколько отпустили, потому что им 'можно', по звонку от 'кого надо', или 'решения вопроса на месте'?
Да, и у освидетельствованых по алкашке какой выхлоп был в среднем и разброс значений в мг/л?
0,161 мг/л много наловили?
Если что, 'разрешено' 0,16мг/л, ну примерно столько, а иногда и больше бутылке кваса покажет, а если выдуть литр кваса, да незадолго до продувки, то точно больше....
Сколько было реально пьяных, которые представляли опасность?
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