Пьянство на дорогах в цифрах демонстрирует петербургская полиция. Счёт задержанных любителей нетрезвой езды за выходные в городе и области пошёл на третью сотню, 14 попались не впервые.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 19 июля, с пятницы по воскресенье полицейские выявили 226 водителей, которые сели за руль, перебрав алкоголя или чего-то потяжелее. При этом 14 автолюбителей уже попадались сотрудникам навеселе, новая встреча закончилась для них уголовными делами по статье 264.1 — управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.