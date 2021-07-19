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Коронавирус продлится до 2024? Роспотребнадзор испытает биочип для определения COVID-19 через несколько лет

Российский биочип для определения COVID-19 будут испытывать в 2023–2024 годах

Роспотребнадзор сообщил об испытании чипа для определения COVID-19 через несколько лет

«Испытания новой разработки должны пройти в 2023–2024 годах», — сообщает 19 июля РИА Новости со ссылкой на заявление Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что российский чип будет работать как экспресс-тест. Разработка будет представлять собой пластину размером 25×75 мм.

В организм человека чип вживлять не будут. Анализы пациента будут направлять в лабораторию, где биочип и определит наличие вируса. «Обнаружить их смогут в мокроте, крови, бронхоальвеолярном лаваже и слюне», — уточнили в Роспотребнадзоре.

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Комментарии (1)

житель города П.
Задрало будущее время.. Давайте сейчас. Не био-чип а например экспресс тест общедоступный. Это уже во многих странах - реальность.
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